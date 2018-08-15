Крупный пожар произошёл на объекте предпринимательства в Иркутске

Накануне в Иркутске на улице Сурнова произошёл крупный пожар. Многочисленные нарушения при постройке и перепланировке строений складских помещений привели к распространению пожара на большую площадь. Виновником пожара оказались дорожные строители, которые оставили без присмотра нагревающийся в бочке битум под открытым огнём.

Сообщение о пожаре поступило в пожарную охрану города Иркутска в 7 часу вечера. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, горели 2 складских помещения с пластиковым сантехническим оборудованием внутри. Огонь мог распространиться на пристроенное складское здание и административное здание. Время было упущено в ожидании отключения электросетей – прямо через склады проходили линии электропередач.

«Склады и другие рядом стоящие административные здания в процессе эксплуатации были соединены между собой металлическим профилем и обнесены забором, – рассказал майор внутренней службы Ринат Халмуратов, руководитель тушения пожара, – при этом путь к зданиям со стороны двора, где находился очаг пожара, был отрезан. Работники предприятия не встретили пожарные автомобили и не могли по телефону указать подъездные пути. Через единственный оставшийся проезд между постройками, шириной около двух метров, смогла буквально протиснуться одна пожарная автоцистерна. Огороженная территория значительно осложнила и работу пожарных. Открытое пламя на большой площади приходилось тушить практически вплотную. На территории отсутствовали пожарные гидранты, и для ликвидации пожара пришлось прокладывать магистральную линию более километра. В результате пожара были повреждены складские помещения на площади 650 квадратных метров».

Виновные в происшествии – трое строителей дороги – были задержаны на месте сотрудниками полиции. В настоящее время уточняются обстоятельства пожара. В отношении собственников зданий будет проведена внеплановая проверка на предмет соблюдения пожарной безопасности.