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Вдвое вырос пассажиропоток дневного экспресса Иркутск – Улан-Удэ

15 августа 2018

За 7 месяцев 2018 года скорым поездом № 150/149 Иркутск – Улан-Удэ перевезено 66,4 тыс. пассажиров, что более чем в 2 раза превышает показатель аналогичного периода 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.

Чаще пассажиры выбирают поездки в вагонах с местами для сидения. Услугой проезда в этой категории вагонов воспользовались 38,5 тысяч человек. В плацкартных вагонах перевезено 21 тысяча пассажиров, в купейных – 6,9 тысяч пассажиров.

По оценке специалистов Федеральной пассажирской компании, популярности дневного экспресса способствует оптимально подобранное расписание и стоимость проезда. Данные изменения проводятся на основании маркетинговых исследований и пожеланий пассажиров. Кроме того, в состав поезда включены комфортабельные вагоны с местами для сидения. Вагоны оборудованы кондиционерами и экологически чистыми санитарными комплексами, а также устройствами для зарядки портативной техники в пути следования.


<p>Фото: ticket29.ru</p>
/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


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