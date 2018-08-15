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Промсвязьбанк выступил официальным спонсором «Танкового биатлона»

15 августа 2018

Промсвязьбанк впервые стал спонсором международных армейских игр по танковому биатлону, прошедших на подмосковном полигоне «Алабино» с 28 июля по 11 августа. На протяжении двух недель танковые экипажи 23 стран мира из Европы, Азии, Африки и Латинской Америки соревновались в искусстве управления танком Т-32Б3 и аналогичной ему технике, а также в стрельбе по мишеням из установленного на танках орудия. Кроме того, в рамках конкурса проходили показательные выступления пилотажных групп ВКС России.

 

В финал конкурса, состоявшегося 11 августа, вышли команды из Беларуси, Казахстана, Китая и России. Российский экипаж традиционно занял в конкурсе первое место, пройдя дистанцию с результатом 1 ч. 29 мин. 55 сек. Второе место заняла команда Китая, бронза осталась за экипажем из Белоруссии.

Развлекательную зону Промсвязьбанка, расположенную на территории военного полигона «Алабино», посетило более 2 тыс. человек. Сотрудники банка рассказали гостям о банковских продуктах и услугах, для маленьких посетителей работала детская зона. Все желающие могли бесплатно распечатать свои фотографии при помощи специальных фото-автоматов в брендированных фоторамках. Также Промсвязьбанк вручил ценные подарки участникам соревнований.

«Танковый биатлон – один из самых зрелищных военных конкурсов, он дарит положительные эмоции, как взрослым, так и детям, пользуется неизменной популярностью. Для Промсвязьбанка как уполномоченного банка по работе с гособоронзаказом – честь поддерживать такие соревнования. Они повышают статус военного дела, наглядно демонстрируют достижения отечественных инженеров и мастерство боевых экипажей», – говорит руководитель блока розничного и цифрового бизнеса Промсвязьбанка Сергей Малышев.

Промсвязьбанк также выступает официальным банком международного военно-технического форума «Армия-2018», который пройдет с 21 по 26 августа 2018 года в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот».


/ СИА /
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