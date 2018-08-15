С сегодняшнего дня авиабилеты подорожают до 7%

С сегодняшнего дня вступил в силу новый курс валют, используемый в соответствии с резолюцией IATA (International Air Transport Association) для определения рублевого эквивалента стоимости авиабилетов иностранных авиакомпаний, а также российских перевозчиков, выполняющих международные рейсы. На данный момент данный курс составляет 68,5 рублей за доллар и 78 рубля за евро, на прошлой недели он составлял до 63,5 рублей за доллар и 73,5 рублей за евро. Таким образом, билеты на международные рейсы с сегодняшнего дня подорожают на 6-7%.

Напомним, курс IATA рассчитывается один раз в неделю на основе курса ЦБ РФ на вторник с округлением до 50 копеек в большую сторону и начинает действовать с 00:00 часов каждой среды.

“В понедельник и вторник (13 и 14 августа) путешественники активно пользовались этой особенностью рынка воздушных перевозок, стремясь купить авиабилеты, пока ослабление национальной валюты не отразилось на их стоимости. Продажи билетов на международные рейсы по итогам двух прошлых дней выросли на 37% по сравнению с прошлой неделей”, - комментирует директор по развитию OneTwoTrip Аркадий Гинес.