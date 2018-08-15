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На самой высокой точке Сибири установили флаг РУСАЛа

15 августа 2018

Сотрудник Братского алюминиевого завода установил флаг РУСАЛа на высшей точке Алтайских гор – 4509 м над уровнем моря. Подъем на высоту занял пять дней с двумя промежуточными остановками и ожиданием благоприятной погоды.

<p>Фото предоставлено пресс-службой БрАЗа ОК РУСАЛ</p>

Фото предоставлено пресс-службой БрАЗа ОК РУСАЛ


Идея установить флаг РУСАЛа на вершине горы принадлежит 34-летнему Игорю Новикову, специалисту дирекции по обеспечению производства БрАЗа ОК РУСАЛ. Игорь работает на Братском алюминиевом заводе четвертый год. В отпуске он отправился в Горный Алтай на сборы, организованные федерацией альпинизма и скалолазания Братска и взял с собой флаг РУСАЛа, чтобы прославить свой завод и компанию в целом. 

В природном парке Белуха группа альпинистов пробыла две недели. Базовый лагерь находился в районе озера Ак-кем на высоте две тысячи метров над уровнем моря. Целью было покорение высочайшей вершины Сибири – горы Белуха. 
Подъем на высоту 4509 метров над уровнем моря занял пять дней с двумя промежуточными остановками и ожиданием благоприятной погоды. В результате вершина была покорена, отныне на ней установлен флаг Братского алюминиевого завода компании РУСАЛ. 
Игорь Новиков занимается альпинизмом три года. Совершив восхождение на Белуху, он выполнил второй взрослый разряд. В следующем году бразовец планирует покорить Эльбрус, на вершине которого он также намерен установить флаг РУСАЛа.

Информация о заводе:

Братский алюминиевый завод (БрАЗ) ОК РУСАЛ – крупнейший в мире производитель и экспортер первичного алюминия. Производственная мощность завода составляет порядка 1 млн тонн. Первый пусковой комплекс завода введен в эксплуатацию в 1966 году. За время работы БрАЗа на его мощностях получено более 40 млн тонн алюминия. Завод сертифицирован на соответствие стандартам ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

<p>Фото предоставлено пресс-службой БрАЗа ОК РУСАЛ</p> <p>Фото предоставлено пресс-службой БрАЗа ОК РУСАЛ</p> <p>Фото предоставлено пресс-службой БрАЗа ОК РУСАЛ</p>
/ СИА /
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