На самой высокой точке Сибири установили флаг РУСАЛа

Сотрудник Братского алюминиевого завода установил флаг РУСАЛа на высшей точке Алтайских гор – 4509 м над уровнем моря. Подъем на высоту занял пять дней с двумя промежуточными остановками и ожиданием благоприятной погоды.

Фото предоставлено пресс-службой БрАЗа ОК РУСАЛ

Идея установить флаг РУСАЛа на вершине горы принадлежит 34-летнему Игорю Новикову, специалисту дирекции по обеспечению производства БрАЗа ОК РУСАЛ. Игорь работает на Братском алюминиевом заводе четвертый год. В отпуске он отправился в Горный Алтай на сборы, организованные федерацией альпинизма и скалолазания Братска и взял с собой флаг РУСАЛа, чтобы прославить свой завод и компанию в целом.

В природном парке Белуха группа альпинистов пробыла две недели. Базовый лагерь находился в районе озера Ак-кем на высоте две тысячи метров над уровнем моря. Целью было покорение высочайшей вершины Сибири – горы Белуха.

Подъем на высоту 4509 метров над уровнем моря занял пять дней с двумя промежуточными остановками и ожиданием благоприятной погоды. В результате вершина была покорена, отныне на ней установлен флаг Братского алюминиевого завода компании РУСАЛ.

Игорь Новиков занимается альпинизмом три года. Совершив восхождение на Белуху, он выполнил второй взрослый разряд. В следующем году бразовец планирует покорить Эльбрус, на вершине которого он также намерен установить флаг РУСАЛа.

Информация о заводе:



Братский алюминиевый завод (БрАЗ) ОК РУСАЛ – крупнейший в мире производитель и экспортер первичного алюминия. Производственная мощность завода составляет порядка 1 млн тонн. Первый пусковой комплекс завода введен в эксплуатацию в 1966 году. За время работы БрАЗа на его мощностях получено более 40 млн тонн алюминия. Завод сертифицирован на соответствие стандартам ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.