Иркутскстат: с апреля текущего года жители Приангарья стали чаще увольняться с работы

На конец II квартала текущего года в организациях Иркутской области (без малого бизнеса) трудились 591,3 тыс. человек (101,1% к предыдущему кварталу). Рост зафиксирован по многим показателям рынка труда. Активней, чем в начале года, использовался вахтовый метод работы, на таких условиях были заняты 21,6 тыс. человек (111% к первому кварталу). Потребность в работниках выросла на 10%, до 16,2 тыс. человек.

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Существенно (на 24%) увеличились планы работодателей по высвобождению работников. По информации Иркутскстата, в течение квартала предполагается уволить 1223 человека. Активизировались и сами работники. За 3 месяца уволилось 40 тыс. человек (118% к первому кварталу). Основная причина расставания с работой – собственное желание работника, а 2,5 тыс. человек (рост на 28%) выбыли по соглашению сторон, 1,1 тыс. человек – по сокращению штатов (снижение на 3%).

Прием на работу вырос на 16%, в течение квартала принято 45,8 тыс. работников, из них каждый восьмой – на дополнительно введенные рабочие места. Но и без учета новых рабочих мест прием полностью компенсировал выбывшую рабочую силу. Следует заметить, что это редкое явление наблюдается с начала года. Долгое время значительная часть мест, освободившихся в результате увольнений, оставались вакантными, к примеру, в четвертом квартале прошлого года выбывшие работники были заменены вновь принятыми кадрами лишь на 74%.

Новое трудовое пополнение оказалось больше числа уволенных работников в нескольких видах деятельности, в частности, на быстро развивающихся добывающих предприятиях и в гостинично-ресторанном бизнесе. Резко выраженный разрыв приемов-увольнений отмечается в строительстве, всегда отличавшемся быстрой сменой трудовых коллективов: за квартал принято на работу 32% списочной численности, уволено 14%. В строительные организации было принято 5842 человека, из них 2291 – на новые рабочие места. Строительство обеспечило 40% всех дополнительно введенных мест работы в регионе. За счет этого прежде сокращавшаяся численность строителей выросла на 22% в сравнении с предыдущим кварталом, потребность для заполнения вакантных мест увеличилась в 2,7 раза, а планы сокращения работников снизились почти вчетверо. Это вселяет надежду на развитие отрасли, пока имеющей далеко не блестящие темпы.

Между тем строительный комплекс всегда отличался размахом неполной занятости, во втором квартале такой режим испытали на себе 17% строителей. Это не рекорд. В профессиональной, научной и технической деятельности данный негативный показатель выше – 19%, в отдельных видах обрабатывающих производств – 20-24%. А в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий неоплаченный отпуск получили 68% работников, на производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – 73%.

И в целом по Иркутской области масштабы неполной занятости остаются значительными. В апреле-июне текущего года был искусственно ограничен трудовой энтузиазм 62,6 тыс. работников (10,6% общей численности; в I квартале – 10,8%). Чаще всего используется такая мера как предоставление отпусков без сохранения заработной платы, дополнительный отдых получили 43,5 тыс. человек. Часто рабочее время сокращается по соглашению между работником и работодателем (17,4 тыс. человек). И 1,6 тыс. работников региона по разным причинам находились в простое.

