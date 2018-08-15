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«Военная ипотека» доступна во всех регионах присутствия Промсвязьбанка

15 августа 2018

Теперь военнослужащие могут подать заявку на «Военную ипотеку» во всех регионах присутствия Промсвязьбанка. Для удобства клиентов выдача кредитов осуществляется в ипотечных центрах банка. По этой программе можно не только приобрести квартиру, но и рефинансировать уже имеющуюся военную ипотеку, оформленную в стороннем банке.

 

Промсвязьбанк предлагает военнослужащим привлекательные условия - фиксированную ставку 8,9% годовых и увеличенную сумму кредита. Также банк улучшил требования к заемщикам по программе «Рефинансирование. Военная ипотека», увеличив предельный возраст до 50 лет.

«Мы рады, что "Военная ипотека" от Промсвязьбанка становится доступна все большему количеству военнослужащих, - говорит руководитель центра разработки ипотечных продуктов Марина Заботина. - Подать заявку на рефинансирование имеющейся ипотеки или покупку квартиры можно в любом офисе банка, для выдачи кредита клиента пригласят в один из наших ипотечных центров. Стоит отметить, что наибольшей популярностью у военнослужащих пользуется программа «Рефинансирование». Она позволяет снизить ставку и сэкономить на процентной переплате».

Промсвязьбанк запустил продажу кредитов по программе «Военная ипотека» 25 июня, на первом этапе в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Краснодарском крае. Программа очень востребована военнослужащими, так в первый месяц работы программы банк получил более 200 заявок на кредит. Теперь продукт доступен в 54 регионах присутствия банка.

Содействие военно-промышленному комплексу - одна из приоритетных задач Промсвязьбанка как уполномоченного банка для реализации гособоронзаказа. Поэтому банк предлагает военнослужащим банковские продукты и сервисы на лучших условиях. В перспективе банк стремится занять лидирующие позиции в этом сегменте.

Подробнее с условиями программы «Военная ипотека» Промсвязьбанка можно ознакомиться на сайте


/ СИА /
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