Средний размер потребительского кредита в Иркутской области увеличился на 25% до 162,9 тыс. рублей

Во 2 квартале 2018 года средний размер выданных кредитов на покупку потребительских товаров (потребительских кредитов) составил 196,8 тыс. руб. По сравнению со 2 кварталом 2017 года данный показатель увеличился на 35,5% или на 51,6 тыс. руб. (во 2 кв. 2017 года – 145,2 тыс. руб.). В Иркутской области средний размере увеличился за год на 25,2% и составил 162, 9 тыс. рублей, об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Во 2 квартале 2018 года самый большой средний размер выданных потребительских кредитов в регионах РФ (среди 40 регионов-лидеров по объемам выданных потребительских кредитов) был отмечен в Москве (492,0 тыс. руб.), Московской области (342,5 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (325,0 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (300,6 тыс. руб.) и Ленинградской области (232,5 тыс. руб.). В свою очередь наименьший размер среднего размера выданных потребительских кредитов во 2 квартале 2018 года был зафиксирован в Алтайском крае (118,1 тыс. руб.), Кемеровской области (135,6 тыс. руб.), Удмуртской Республике (142,6 тыс. руб.), а также в Ульяновской (143,9 тыс. руб.) и Кировской (144,4 тыс. руб.) областях.
«Основной рост в сегменте потребительского кредитования происходит не столько из-за наращивания количества выданных потребительских кредитов, сколько за счет увеличения их среднего размера, - говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – В настоящее время банки кредитуют заемщиков более избирательно, активнее выдавая займы гражданам с хорошей кредитной историей и более высоким уровнем доходов. Эти граждане в последнее время все чаще прибегают к потребительским кредитам для оплаты более «дорогих» товаров и услуг. Это связано с тем, что после некоторого перерыва данная категория заемщиков постепенно переходит от «сберегательных» настроений к тактике более активного «потребления». В свою очередь, граждане с «не идеальной» кредитной историей и низкими доходами пользуются все меньшей «популярностью» у кредиторов».
Динамика среднего размера выданных потребкредитов в регионах РФ (среди 40 регионов-лидеров по количеству выданных кредитов данного вида) в 2017-2018гг.
|
|
По регионам
|
2 квартал 2017
|
2 квартал 2018
|
Изменение,
в %
|
1
|
г. Москва
|
434 391
|
491 981
|
13,3%
|
2
|
Московская область
|
291 234
|
342 452
|
17,6%
|
3
|
г. Санкт-Петербург
|
208 663
|
324 999
|
55,8%
|
4
|
Ханты-Мансийский АО - Югра
|
217 911
|
300 599
|
37,9%
|
5
|
Ленинградская область
|
128 780
|
232 510
|
80,5%
|
6
|
Свердловская область
|
168 430
|
209 915
|
24,6%
|
7
|
Республика Саха (Якутия)
|
188 707
|
209 760
|
11,2%
|
8
|
Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО)
|
166 025
|
205 067
|
23,5%
|
9
|
Тульская область
|
127 727
|
196 172
|
53,6%
|
10
|
Хабаровский край
|
155 370
|
195 739
|
26,0%
|
11
|
Новосибирская область
|
144 886
|
191 287
|
32,0%
|
12
|
Красноярский край
|
152 123
|
189 677
|
24,7%
|
13
|
Вологодская область
|
105 378
|
186 764
|
77,2%
|
14
|
Томская область
|
135 028
|
184 601
|
36,7%
|
15
|
Пермский край
|
130 823
|
181 600
|
38,8%
|
16
|
Челябинская область
|
134 353
|
181 400
|
35,0%
|
17
|
Самарская область
|
144 427
|
181 267
|
25,5%
|
18
|
Белгородская область
|
92 026
|
180 431
|
96,1%
|
19
|
Омская область
|
129 956
|
177 228
|
36,4%
|
20
|
Краснодарский край
|
126 572
|
176 826
|
39,7%
|
21
|
Воронежская область
|
113 792
|
174 642
|
53,5%
|
22
|
Приморский край
|
129 699
|
174 471
|
34,5%
|
23
|
Волгоградская область
|
133 636
|
164 439
|
23,0%
|
24
|
Ростовская область
|
140 484
|
164 117
|
16,8%
|
25
|
Иркутская область
|
130 079
|
162 908
|
25,2%
|
26
|
Владимирская область
|
98 982
|
162 011
|
63,7%
|
27
|
Ярославская область
|
106 189
|
160 496
|
51,1%
|
28
|
Нижегородская область
|
115 402
|
158 695
|
37,5%
|
29
|
Республика Татарстан
|
118 774
|
157 991
|
33,0%
|
30
|
Оренбургская область
|
124 055
|
157 492
|
27,0%
|
31
|
Республика Башкортостан
|
120 818
|
156 982
|
29,9%
|
32
|
Ставропольский край
|
124 138
|
154 313
|
24,3%
|
33
|
Саратовская область
|
122 448
|
152 644
|
24,7%
|
34
|
Пензенская область
|
109 705
|
150 957
|
37,6%
|
35
|
Астраханская область
|
139 838
|
147 147
|
5,2%
|
36
|
Кировская область
|
95 764
|
144 423
|
50,8%
|
37
|
Ульяновская область
|
122 241
|
143 917
|
17,7%
|
38
|
Удмуртская Республика
|
111 116
|
142 595
|
28,3%
|
39
|
Кемеровская область
|
110 273
|
135 631
|
23,0%
|
40
|
Алтайский край
|
91 745
|
118 052
|
28,7%