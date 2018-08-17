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Средний размер потребительского кредита в Иркутской области увеличился на 25% до 162,9 тыс. рублей

17 августа 2018

Во 2 квартале 2018 года средний размер выданных кредитов на покупку потребительских товаров (потребительских кредитов) составил 196,8 тыс. руб. По сравнению со 2 кварталом 2017 года данный показатель увеличился на 35,5% или на 51,6 тыс. руб. (во 2 кв. 2017 года – 145,2 тыс. руб.). В Иркутской области средний размере увеличился за год на 25,2% и составил 162, 9 тыс. рублей, об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Во 2 квартале 2018 года самый большой средний размер выданных потребительских кредитов в регионах РФ (среди 40 регионов-лидеров по объемам выданных потребительских кредитов) был отмечен в Москве (492,0 тыс. руб.), Московской области (342,5 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (325,0 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (300,6 тыс. руб.) и Ленинградской области (232,5 тыс. руб.). В свою очередь наименьший размер среднего размера выданных потребительских кредитов во 2 квартале 2018 года был зафиксирован в Алтайском крае (118,1 тыс. руб.), Кемеровской области (135,6 тыс. руб.), Удмуртской Республике (142,6 тыс. руб.), а также в Ульяновской (143,9 тыс. руб.) и Кировской (144,4 тыс. руб.) областях.

«Основной рост в сегменте потребительского кредитования происходит не столько из-за наращивания количества выданных потребительских кредитов, сколько за счет увеличения их среднего  размера, - говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – В настоящее время банки кредитуют заемщиков более избирательно, активнее выдавая займы гражданам с хорошей кредитной историей и более высоким уровнем доходов. Эти граждане в последнее время все чаще прибегают к потребительским кредитам для оплаты более «дорогих» товаров и услуг. Это связано с тем, что после некоторого перерыва данная категория заемщиков постепенно переходит от «сберегательных» настроений к тактике более активного «потребления». В свою очередь, граждане с «не идеальной» кредитной историей и низкими доходами пользуются все меньшей «популярностью» у кредиторов».

Динамика среднего размера выданных потребкредитов в регионах РФ (среди 40 регионов-лидеров по количеству выданных кредитов данного вида) в 2017-2018гг.

 

По регионам

2 квартал 2017

2 квартал 2018

Изменение,

в %

1

г. Москва

434 391

491 981

13,3%

2

Московская область

291 234

342 452

17,6%

3

г. Санкт-Петербург

208 663

324 999

55,8%

4

Ханты-Мансийский АО - Югра

217 911

300 599

37,9%

5

Ленинградская область

128 780

232 510

80,5%

6

Свердловская область

168 430

209 915

24,6%

7

Республика Саха (Якутия)

188 707

209 760

11,2%

8

Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО)

166 025

205 067

23,5%

9

Тульская область

127 727

196 172

53,6%

10

Хабаровский край

155 370

195 739

26,0%

11

Новосибирская область

144 886

191 287

32,0%

12

Красноярский край

152 123

189 677

24,7%

13

Вологодская область

105 378

186 764

77,2%

14

Томская область

135 028

184 601

36,7%

15

Пермский край

130 823

181 600

38,8%

16

Челябинская область

134 353

181 400

35,0%

17

Самарская область

144 427

181 267

25,5%

18

Белгородская область

92 026

180 431

96,1%

19

Омская область

129 956

177 228

36,4%

20

Краснодарский край

126 572

176 826

39,7%

21

Воронежская область

113 792

174 642

53,5%

22

Приморский край

129 699

174 471

34,5%

23

Волгоградская область

133 636

164 439

23,0%

24

Ростовская область

140 484

164 117

16,8%

25

Иркутская область

130 079

162 908

25,2%

26

Владимирская область

98 982

162 011

63,7%

27

Ярославская область

106 189

160 496

51,1%

28

Нижегородская область

115 402

158 695

37,5%

29

Республика Татарстан

118 774

157 991

33,0%

30

Оренбургская область

124 055

157 492

27,0%

31

Республика Башкортостан

120 818

156 982

29,9%

32

Ставропольский край

124 138

154 313

24,3%

33

Саратовская область

122 448

152 644

24,7%

34

Пензенская область

109 705

150 957

37,6%

35

Астраханская область

139 838

147 147

5,2%

36

Кировская область

95 764

144 423

50,8%

37

Ульяновская область

122 241

143 917

17,7%

38

Удмуртская Республика

111 116

142 595

28,3%

39

Кемеровская область

110 273

135 631

23,0%

40

Алтайский край

91 745

118 052

28,7%

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