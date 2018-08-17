Средний размер потребительского кредита в Иркутской области увеличился на 25% до 162,9 тыс. рублей

Во 2 квартале 2018 года средний размер выданных кредитов на покупку потребительских товаров (потребительских кредитов) составил 196,8 тыс. руб. По сравнению со 2 кварталом 2017 года данный показатель увеличился на 35,5% или на 51,6 тыс. руб. (во 2 кв. 2017 года – 145,2 тыс. руб.). В Иркутской области средний размере увеличился за год на 25,2% и составил 162, 9 тыс. рублей, об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Во 2 квартале 2018 года самый большой средний размер выданных потребительских кредитов в регионах РФ (среди 40 регионов-лидеров по объемам выданных потребительских кредитов) был отмечен в Москве (492,0 тыс. руб.), Московской области (342,5 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (325,0 тыс. руб.), Ханты-Мансийском АО (300,6 тыс. руб.) и Ленинградской области (232,5 тыс. руб.). В свою очередь наименьший размер среднего размера выданных потребительских кредитов во 2 квартале 2018 года был зафиксирован в Алтайском крае (118,1 тыс. руб.), Кемеровской области (135,6 тыс. руб.), Удмуртской Республике (142,6 тыс. руб.), а также в Ульяновской (143,9 тыс. руб.) и Кировской (144,4 тыс. руб.) областях.

«Основной рост в сегменте потребительского кредитования происходит не столько из-за наращивания количества выданных потребительских кредитов, сколько за счет увеличения их среднего размера, - говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – В настоящее время банки кредитуют заемщиков более избирательно, активнее выдавая займы гражданам с хорошей кредитной историей и более высоким уровнем доходов. Эти граждане в последнее время все чаще прибегают к потребительским кредитам для оплаты более «дорогих» товаров и услуг. Это связано с тем, что после некоторого перерыва данная категория заемщиков постепенно переходит от «сберегательных» настроений к тактике более активного «потребления». В свою очередь, граждане с «не идеальной» кредитной историей и низкими доходами пользуются все меньшей «популярностью» у кредиторов».

Динамика среднего размера выданных потребкредитов в регионах РФ (среди 40 регионов-лидеров по количеству выданных кредитов данного вида) в 2017-2018гг.