Новости

ВТБ обеспечил банковское сопровождение первой поставки алмазов в Китай за рубли

16 августа 2018

Филиал банка ВТБ в Шанхае обеспечил банковское сопровождение первой поставки природных алмазов, осуществленной АК «АЛРОСА», клиенту из Китая с оплатой в рублях.

Пилотный проект по поставке алмазов в Китай за рубли был реализован при поддержке Шанхайской алмазной биржи. Покупатель произвел оплату в российской валюте за товар, приобретенный на аукционе по продаже алмазов специальных размеров (массой более 10,8 карата), который АЛРОСА провела в Гонконге. В рамках сделки китайская компания-покупатель открыла спецсчет в ВТБ Шанхай.

«Возможность оплаты в рублях способствует увеличению доли расчетов в национальных валютах в торговле между Россией и КНР. Кроме того, поставка пилотной партии товара продемонстрировала эффективность расчетов в рублях для иностранных клиентов ВТБ, в первую очередь за счет сокращения сроков поставки из-за ускорения перевода денежных средств. При этом стоимость товара в местной валюте — китайских юанях — осталась на том же уровне что и при расчетах в долларах США за счет конкурентоспособного обменного курса, представленного ВТБ Шанхай, крупнейшего оператора на валютном рынке Китая в паре юань/рубль», - заявил первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Юрий Соловьев.

«Сложившаяся на международном алмазном рынке практика предусматривает расчеты между продавцами и покупателями алмазного сырья в долларах США. Мы опробовали альтернативную схему расчетов, чтобы понять, насколько она реализуема, и какие нюансы необходимо учитывать. Опыт оказался положительным, и будем применять его по мере необходимости», − сообщил член правления, директор ЕСО АЛРОСА Евгений Агуреев.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Прогноз курса доллара. Прогноз курсов валют
Передышка. Отказ Минфина от поддержки доллара спас рубль
Не надейтесь зря. Ослабление рубля может затянуться до конца года
ЦБ включился в стабилизацию валютного рынка
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании