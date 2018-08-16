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Пробная перепись в Иркутской области стартует в октябре

16 августа 2018

Пробная перепись населения будет проводиться в девяти регионах РФ с 1 по 30 октября 2018 года. В Иркутской области мероприятие пройдет в Нижнеудинском и Катангском районах. Для оказания содействия в проведении пробной переписи населения созданы областная и муниципальные комиссии, реализуется план мероприятий.

– В Иркутской области ведется активная подготовка к пробной переписи, она должна быть организована на высоком уровне, - отметил Антон Логашов. - Перепись даст уточненные сведения о составе, численности и уровне жизни населения. Полученная информация служит основой для определения развития производственной и социальной инфраструктуры на ближайшие годы. Надеюсь, что жители примут активное участие в мероприятии.

Об особенностях проведения пробной переписи населения на совещании рассказала Ирина Иванова. До 7 сентября администрациям Нижнеудинского и Катангского муниципального районов необходимо подобрать охраняемые помещения, оборудованные мебелью, средствами связи и пожаротушения, для размещения переписных, инструкторских и стационарных участков. До 15 сентября должна быть завершена работа по размещению указателей наименований улиц, номеров подъездов и квартир.

Пробная перепись в Иркутской области пройдет в два этапа. Как отметила заместитель министра экономического развития региона Марина Петрова, в первом этапе с 1 по 10 октября жители региона, как и все население Российской Федерации, смогут принять участие в интернет-переписи, зарегистрировавшись на портале госуслуг.

Второй этап - обход переписчиками всех жилых помещений в Катангском и Нижнеудинском муниципальных районах. Сейчас создаются бригады переписчиков, которые будут выезжать в отдаленные и труднодоступные населенные пункты для сбора сведений о населении.

Антон Логашов дал поручение органам исполнительной власти, местного самоуправления максимально информировать население о возможности участия в интернет-переписи, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.


/ СИА /
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