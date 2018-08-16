Новые санкции США и черное золото России. К чему готовиться?

На сайте Конгресса США опубликован законопроект по ужесточению санкций в отношении России. В этой редакции они могут стать самыми суровыми за всю историю международных отношений двух стран. В этот раз ограничения распространяются на компании, которые предоставляют услуги и технологии по добыче, переработке нефти, а также по всем сопровождающим производство черного золота процессам. Готовы ли к происходящему российские нефтяные компании?

Поднимая вопрос о новых санкциях в отношении российских нефтегазовых компаний, стоит вспомнить, что аналогичные ограничения уже действуют и были введены в отношении них еще в первую волну санкций, после чего ряд американских компаний, в частности Exxon Mobil и Shell, заморозили совместные проекты с российскими компаниями еще в 2014 году. Новые санкции ужесточают предыдущие, но не являются принципиально новыми.

Надо сказать, что наши компании адаптировались и в ряде случаев в основном используют отечественное оборудование и технологии в освоении и разработке новых месторождений, но что-то по-прежнему закупается за рубежом. Конечно, полностью отрицать негативный эффект от возможных нововведений нельзя. Безусловно, санкции в основном скажутся на разработке месторождений с трудно извлекаемой нефтью и газом, а значит в долгосрочной перспективе добыча углеводородов в России может снизиться. Уменьшение добычи отразится на доходах компаний и бюджета, но об этом говорить пока еще рано.

Анна Кокорева, заместитель директора аналитического департамента Альпари