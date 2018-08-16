Промышленное производство в России продолжает расти, но на рубль не влияет

Согласно свежим данным Росстата, за семь месяцев 2018 года объем промышленного производства в РФ вырос в годовом исчислении на 3,1%. Одновременно в июле текущего года производство увеличилось по сравнению с июлем 2017 года на 3,9%. Однако в сравнении с июнем 2018 года промышленное производство в июле немного упало - на 0,3%. При этом по итогам первого полугодия 2018 года, промпроизводство выросло на 3% к аналогичному периоду 2017 года. Во II квартале промышленное производство выросло на 3,2% в годовом исчислении.

И снова основным локомотивом роста промпроизводства выступает обрабатывающая промышленность, которая за январь-июль 2018 года выросла на 4,1% год к году, в то время как добывающая промышленность выросла год к году только на 2,1%. При этом производство электроэнергии выросло на 1,9%, а водоснабжение снизилось на 1,6%. Добыча нефти по итогам семи месяцев прекратила падать в годовом исчислении, однако показала нулевые темпы роста.

Весьма сильный рост за январь-июль произошел в ряде видов машиностроения: вертолетов гражданского назначения (на 68%), пассажирских вагонов (54%), электровозов (39%), грузовых вагонов (24%), легковых автомобилей (18%). А производство грузовых автомобилей в январе-июле выросло только на 4% в годовом исчислении, но все равно темпы роста этой отрасли оказались выше, чем рост промышленности в целом. Таким образом, РЖД сейчас является важным драйвером роста машиностроения.

Строительная отрасль, также как и пищевая промышленность, показывают неоднозначные результаты – в ряде сегментов наблюдается достаточно сильный рост, но в ряде сегментов заметен и спад.

По сравнению с первым полугодием рост промышленности за 7 месяцев в годовом исчислении немного ускорился (с 3% до 3,1%), однако, по сравнению с январем-маем текущего года замедлился (с 3,2% до 3,1%). Тем не менее, достаточно динамичный рост промышленности способствовал росту ВВП за II квартал на 1,8%. Данные по росту ВВП за первое полугодие, которые пока не опубликованы, тоже могут оказаться достаточно оптимистичными (в рамках 1,7%-1,8%), однако на укрепление рубля эти оптимистичные новости пока не повлияли: инвесторы обеспокоены новыми санкциями США.

Наталья Мильчакова, заместитель директора аналитического департамента Альпари