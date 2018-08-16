За предыдущие сутки в Иркутской области ликвидировано пять лесных пожаров

По данным Иркутскавиалесоохраны, за минувшие сутки, 15 августа, на землях лесного фонда в Иркутской области ликвидировано четыре пожара. Их общая площадь составляла 9 948 га, покрытых лесом, и 67,4 не лесных гектаров. По два возгорания потушено в Усть-Илимском и Усть-Кутском районах. Еще один очаг площадью 10 га ликвидирован в Прибайкальском национальном парке на острове Ольхон.

В локализованном состоянии на текущие сутки перешло два пожара в Усть-Илимском районе, огонь остановлен на площади 2 783 га.

В зоне космомониторинга в Катангском районе находятся 27 природных пожаров, возникших из-за сухих гроз. Общая площадь этих очагов – 141 741 га., сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.