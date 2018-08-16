Интерес к онлайн-курсам упал

Академия HeadHunter, образовательный проект лидера цифровых HR-решений России, провела исследование, посвященное современным трендам в онлайн-обучении, в котором приняли участие более 4000 респондентов. Результаты исследования были сопоставлены с аналогичным опросом Академии HeadHunter 2016 года. В частности, стало известно, что за последние два года у специалистов упал интерес к дистанционному обучению продажам.

В 2016 году этим направлением интересовались 30% респондентов, а в 2018 только 10% опрошенных. Самыми популярными курсами сегодня стали: английский язык (36%), развитие личностной карьеры (23%), управление персоналом (22%), новые технологии (IT, Big Data, AI, VR и др.) (22%), личная эффективность (21%). Меньше всего респондентам интересны курсы по коммуникациям и естественным наукам.

Интерес к дистанционному обучению в целом остается достаточно высоким: в 2016 году 63% респондентов однозначно высказывали заинтересованность в онлайн-курсах, за два года их количество увеличилось до 76%. При этом, в 2016 году потребности в онлайн-курсах не было у 8% респондентов, к 2018 году этот показатель сократился в 2 раза. В период с 2016 года по 2017 количество во курсов на платящего клиента возросло на 12,1%, это означает, что проникновение онлайн-обучения возрастает.

Наиболее популярным запросом на онлайн-курсы среди молодежи до 25 лет в этом году стало изучение разговорного английского языка 36% респондентов. Дистанционно изучать другие языки, кроме английского, хотели бы 24% опрошенных. Для сравнения, в 2016 году, самый популярный запрос среди молодежи был на онлайн-курсы в сфере дизайна — интересовались 33% респондентов.

В категории 26-35 лет наибольший интерес вызывает обучение развитию soft skills или «гибким навыкам». Среди популярных потребностей личная эффективность (26%), управление персоналом (29%). Респонденты постарше, в возрасте 36-45 лет в 2016 году больше всего интересовались развитием личной карьеры (28%), в 2018 году акцент сместился в сторону управления персоналом (29%). В 2018 году респонденты в возрасте 46-55 лет чаще всего интересовались личной эффективностью (31%), а в 2016 году работой с офисным ПО (27%). В 2016 году в выборке старше 55 лет большинство респондентов отвечали, что образовательные курсы их не интересуют (34%), в 2018 фокус сменился на управление персоналом.

Люди с высшим образованием больше всего интересуются языками (36%) и в меньшей степени — дизайном (12%). Респонденты со средним образованием в большей степени проявляют интерес к обучению по управлению персоналом (28%), в меньшей — к коммуникациям (5%). Люди со средне-специальным образованием чаще всего интересуются личной эффективностью (24%), реже — маркетингом и PR (9%). В равной степени самый низкий интерес у всех категорий образования проявляется к коммуникациям и нетворкингу (1%-6%), а также к курсам по естественным наукам (2-3%).

Свои средства чаще других в обучение готовы вкладывать ИТ-специалисты (14%), меньше всего-бухгалтера (2%). Топ-менеджерам интереснее других курсы по предпринимательству (22%) и английскому языку (38%). Меньше всего им интересны дизайн и программирование (6 и 7% соответственно).

«Традиционный подход компаний, которые назначают обучение и проверяют эффективность, изменился на более демократичный: работодатель дает возможности для образования и оценивает продуктивность своих сотрудников, — отмечает Валерия Лущикова, руководитель проекта Академия HeadHunter. — Современный сотрудник, благодаря онлайн-форматам, не привязан территориально к обучающим центрам, школам, университетам. При этом мы, наконец, перестали ощущать нехватку обучающего контента. На первый план выходит необходимость в его фильтрации, рекомендациях по обучению. То, что в лидерах спроса — soft skills — было предсказуемо, поскольку сегодня система профессионального роста рассчитывается по мотивации и способностям сотрудника, а не по дружбе с руководством. Возможность влиять на свое профессиональное развитие подталкивает людей обучаться осознанному выстраиванию карьерного пути и проходить соответствующие курсы. Что касается запроса Big Data и искусственный интеллект, который вошел в топ-5, то он подогрет постоянными новостями о прорывах в этих направлениях: появляются умные чат-боты, аудио и видео боты, системы, работающие на основе AI в сферах недвижимости, финансовой сфере и т.д. Люди хотят успевать за временем и зарабатывать деньги. В новом направлении, связанном с инновационным технологиями, немало вакансий в крупных компаниях с зарплатой от 200 000 рублей».