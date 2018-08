Новости Под Нижним Новгородом завершился юбилейный фестиваль Alfa Future People 2018 Более 100 диджеев со всего света, новейшие технологии и гаджеты, незабываемые спортивные мероприятия и ни с чем несравнимая атмосфера. Все это — Alfa Future People. Место, которое уже в пятый раз собирает на своих просторах десятки тысяч человек, объединенных музыкой и тягой к новому и неизведанному. В прошедшие выходные с 10 по 12 августа в поселке Большое Козино под Нижним Новгородом при поддержке Альфа-Банка в пятый раз состоялось самое ожидаемое и масштабное событие современной электронной музыки и технологий в России — фестиваль Alfa Future People 2018. Tiesto, Steve Aoki, Alesso, Afrojack, Aly&Fila, Aphrodite, DVBBS, Gareth Emery, Going Deeper, KSHMR, Swanky Tunes, Vini Vici, Yellow Claw, Modestep и многие другие сыграли свои сеты на 4 уникальных сценах. Юбилейный фестиваль побил рекорды посещаемости и собрал 52 000 посетителей из 20 стран мира. Гостей фестиваля ждали килотонны качественного звука от самых именитых представителей электронной музыки, часы лекций на футуристические темы и не только, а также передовая инфраструктура и самая большая в России главная сцена. В этом году дизайнеры и архитекторы превзошли все ожидания и создали сцену, достойную юбилейного фестиваля, который посетили люди со всех уголков планеты. Музыка Main Alfa-Stage. Магический силуэт колоссальных размеров, выросший посреди полюбившегося поля, приветствовал всех любителей электронной музыки с распростертыми объятиями в прямом смысле этого слова. Главная сцена в который год стала самой большой в Восточной Европе. Ее размеры составили 100 метров в ширину и 30 — в высоту. Как и в прошлые годы, на главной сцене выступили мировые диджеи из рейтинга TOP-100 DJ Mag. Bass Stage by S7Airlines. S7 представили Bass Stage в новой оригинальной интерпретации: GATE7. Это пространство, откуда каждый желающий смог отправиться в индивидуальное музыкальное путешествие. Сцена в течение 3 дней разрывалась под сеты Flux Pavilion, Fonarev, Headhunterz, Krewella, Modestep, Noisecontrollers, Rudimental, Slander, Slushii, Subfocus, Виктор Строгонов, Volac, Zeskullz, Дельфин. Сюрпризом для гостей фестиваля стали выступления Netsky и What So Not, которые прилетели по специальному приглашению S7 Airlines, а также Нейромонаха Феофана, закрывшего своим выступлением программу фестиваля. Кроме всего, S7 Airlines создали мультиформатное пространство, где гости смогли с комфортом провести время, заработать мили на перелеты с авиакомпанией, а также стать участниками розыгрыша поездок на лучшие музыкальные фестивали в Европе. Miller Future Music. Alfa Future People вместе с Miller Future Music продолжают совершенствовать представления о том, каким может быть фестиваль электронной музыки в России. Во второй раз на фестивале была представлена специальная сцена Miller Future Music, на которой выступили звезды техно: Louisahhh, Atom TM&Tobias, Ben Klock, Boys Noize, Jan Blomqvist, Marcel Dettmann, Vitalic live, Abelle, Adamov, Bvoice&Anrilov, Boym, EL b2b Shutta, Inga Mauer, Kovyazin D, Kurmyshev, Mashkov, Mujuice, Nocow, Philipp Gorbachev, Sofia Rodina, Dr.Spy.der, Zabelin. ShowCast Stage by Alfa-Bank. На новой сцене, созданной Альфа-Банком совместно с платформой по поиску талантов ShowCast, выступили 30 молодых диджеев, отобранных в ходе масштабного всероссийского кастинга. А ночью их сменили профессионалы электронной сцены: John B, Victor Strogonov, Nadya, Proxy, Alexander Popov, Anton Bruner, Byor, Filatov&Karas, Fonarev, Gambino Sound Machine, Lost Capital, Peter Lankton, Profit, Teddy Killerz, The Dual Personality, Tigerlay, Van Murten и другие. Внутреннее оформление шатра стало одним из самых запоминающихся арт-объектов фестиваля, поскольку было создано совместно с художником калиграфом Покрас Лампасом. Ночью весь периметр шатра становился живым холстом, на котором с помощью видео проекции были представлены его работы. Технологии Традиционно AFP — это не только музыка, но и новейшие технологии. Впервые на фестивале была представлена вертикальная агроферма от художника Ивана Карпова, в которой посетители AFP смогли понаблюдать за ростом съедобных растений. Также в двух шатрах были представлены более 100 гаджетов, среди которых: умная система гидратации Water IO, футуристичный скутер-чемодан ATTO, очки дополненной реальности для велосипедистов Raptor, персональный тренер будущего VI, высокотехнологичный магазин The Data Dollar Store от «Лаборатории Касперского», в котором можно было приобрести товары за информацию, инновационный автомобиль новый Volkswagen Touareg и множество других увлекательных, инновационных открытий. Все это можно было найти в зоне технологий Alfa Future People. Там же прошли десятки лекций на футуристические темы: о криолаборатории для заморозки людей, новейших бионических протезах, специфике создания онлайн-ферм и др. В перерывах между лекциями и музыкальными сетами посетители в шатре PlayStation4 могли посостязаться между собой в FIFA 18 и популярных гонках GT Sport, а также одними из первых в мире попробовали новую игру «Человек-паук». Инфраструктура Alfa Future People — это лучшая в России фестивальная инфраструктура. Как и в предыдущие годы, благодаря поддержке Mastercard, территория фестиваля стала комфортным и динамичным пространством без наличных. Гости могли оставить свои кошельки дома и легко оплачивать любые покупки не только банковскими картами, но и устройствами с бесконтактной оплатой — браслетами, смартфонами и стикерами и т.д. Круглосуточно на фестивале работало 24 банкомата Альфа-Банка, позволявших быстро бесконтактно проводить операции картами, браслетами и любыми гаджетами. В них также можно было пополнить карту, а при ее отсутствии получить ее, обратившись в офис Альфа-Банка «Альфа-Инфо». В 2018 году «Билайн» побил очередной рекорд, развернув на фестивале одну из самых больших Wi-Fi сетей в России под открытым небом: более 160 точек Wi-Fi, из которых часть была оснащена современной адаптивной антенной системой на основе технологии BeamFlex, что обеспечило высокую скорость мобильного интернета. Каждый год фестиваль улучшает инфраструктуру палаточных городков. В этом году зона с предустановленными палатками кемпинга «Караван» побила все рекорды по продажам. Посетителям этой зоны были доступны круглосуточная стойка регистрация, дополнительная охрана, локеры для зарядок и др. Посетители, остановившиеся в зонах отдыха «Альфа», «Бета» или «Гамма» также получили дополнительные привилегии: каждая девушка, заселившаяся в кэмп, получила приветственный пакет с Discreet; остальные могли получить продукт от амбассадоров бренда на территории фестиваля. Искусство и развлечения В этом году впервые на Alfa Future People была создана полноценная территория современного искусства. Вдохновившись энергией свободы, музыки и драйва, «Боржоми» представил на фестивале масштабное арт-пространство. Футуристичные инсталляции были созданы в коллаборации с Британской Высшей Школой Дизайна. В результате родилась серия оригинальных арт-объектов, которые стали местом для новых знакомств, ярких танцев и, конечно, креативных фотографий. Вдохновением для такого футуристичного проекта послужил новый дизайн знаменитой банки «Боржоми» — в этом году она засветилась в ультрафиолетовых лучах на танцполе в честь своего дня рождения. Год назад банка была представлена именно на главном open-air лета и сразу завоевала популярность. Только представьте: с момента первого появления было продано столько банок, что их хватило бы, чтобы проложить путь из Москвы до фестиваля и обратно. Покрас Лампас, автор самой большой каллиграфии в мире и создатель дизайна молодежной карты Mastercard Next, стал специальным гостем Альфа-Банка и провел лекции и перформансы. Как и в прошлом году, Альфа-Банк предоставил гостям возможность проявить чувства, поучаствовав в веселой церемонии бракосочетания. За три фестивальных дня в зоне свадеб от Альфа-Банка поженились более 300 пар. Счастливые молодожены, как и все посетители фестиваля, смогли сделать самые яркие фотографии на фоне инсталляций, световых объектов и арт-объектов от Альфа-Банка. Также посетители фестиваля смогли поймать настоящие деньги в денежной трубе. Улучшенный сервис на фестивале получили владельцы карт Альфа-Банка Next, РЖД и Cashback: для них были выделены отдельные входные рамки, а на фудкортах фестиваля их обладатели получали повышенный кэшбэк. Создать яркий образ и запечатлеть лучшие моменты AFP можно было в корнере бренда жевательной резинки Five® от компании Mars Inc, где на протяжении 3-х дней гости фестиваля создавали индивидуальные образы с помощью флуоресцентной краски для одежды и тела. Пользователи активно делились яркими снимками в соцсетях под хэштегом #на_AFP_с_Five. Автору самой яркой фотографии достался специальный приз от бренда — смарт-часы.

В 2018 году впервые на фестивале был представлен парк развлечений, созданный брендом BURN. Гости фестиваля смогли прокатиться на нескольких аттракционах, а также присоединиться к красочному бразильскому карнавалу. Музыкальная программа была доверена участникам проекта BURN Residency — глобального соревнования с призовым фондом в 100 000 евро, созданного для того, чтобы помочь молодым диджеям вывести карьеру на новый уровень. Cреди прочих в зоне BURN на AFP выступил российский участник BURN Residenсy-2018 DJ Roustam, участница прошлогоднего конкурса от России Keitleen и победитель BURN Residency-2017, турецкий диджей Фуркан Курт. Для тех, кто только мечтает научиться диджеингу, Билайн создал специальную зону с гаджетами от Playtronica, с которыми процесс создания музыки становится доступным каждому. Также в зоне BeelineUP посетители смогли посмотреть любимые фильмы и сериалы в мобильном кинотеатре, зарядить гаджеты, арендовать велосипед или сделать фото на легендарном подъемнике BeelineUP. Одни из лучших видов на главную сцену можно было насладиться с площадки K_player, которая вновь собрала под своими сводами сотни посетителей фестиваля. Эксклюзивный сет от Dj Fluid Onze, мастер-классы от Антона Хес и Александра Вещева, многогранная инсталляция от всемирно известного дизайнера арт-объектов Каза Ширана.

Любители спокойного отдыха смогли отдохнуть в зоне «Броjаница», где можно было не только перевести дух, но и найти напиток по вкусу. Впервые на фестивале Alfa Future People появился кинотеатр, организованный крупнейшим онлайн-кинотеатром России ivi совместно с порталом «Ваш досуг». Для посетителей фестиваля были показаны кинокомедия «Суперполицейские» и продолжение картины — «Суперполицейские 2», мировая премьера которой состоялась в апреле этого года. Для любителей короткометражных историй ivi приготовил также фильм Piter by c Евгением Цыгановым в главной роли и картины «Допинг», «Марсианские хроники», MUTE, «Лучше забей» и «Предложение» от школы кино и телевидения Индустрия. Министерство туризма Израиля создало отличное место для приятного отдыха на Alfa Future People. В зоне «Отдых в Израиле» гости фестиваля могли отправиться в путешествие по трем морям страны: в технологичном и активном Тель-Авиве можно было подзарядить телефон и сыграть в израильский пляжный бадминтон — маткот, в солнечном Эйлате — выпить по фруктовому коктейлю в баре и попробовать настоящий израильский фалафель в пите, а на Мёртвом море — расслабиться и полежать на пляжных шезлонгах. Alfa Future People не обошел стороной и автолюбителей. У них была возможность одними из первых оценить новый премиальный внедорожник Volkswagen Touareg, 7-местный семейный внедорожник Teramont и российский бестселлер Tiguan в версии Sportlinе. Все желающие детально познакомились с модельным рядом Volkswagen, параллельно пробуя себя в роли диджея, миксуя, как сначала могло показаться, несовместимые вещи, а именно звуки автомобиля и трек популярной российской группы Swanky Tunes. Все это стало возможным благодаря онлайн-проекту «препати». Также все участники бренд-зоны #VWolumeUp могли принять участие в розыгрыше недельного тест-драйва нового Volkswagen Touareg, и, конечно же, приз нашел своих счастливчиков. Спорт В 2018 году зона спорта на Alfa Future People была увеличена до 10 000 кв. м. Впервые на фестивале любой желающий смог проверить свои силы и сдать нормы ГТО. Также посетители приняли участие в футбольном фристайле, EMS-тренировках, соревнованиях по лазертагу, мастер-классах по Альфа-Гравити от одного из самых гибких людей в мире, а также мастер-классах по воркауту. Яркое впечатление оставил турнир по волейболу, организованный брендом здорового питания Dr.Körner. В течение двух дней на всех волейбольных полях фестиваля шли сражения между профессиональными спортсменами, любителями и их болельщиками. Проверить себя на прочность можно было на надувной полосе препятствий длиной более 40 метров от Gillette антиперспиранты. Пройти через улей, частокол, зубья, взобраться на гору было совсем не просто — с этим справились только настоящие мужчины. После прохождения препятствий можно было не только получить призы, но и сделать памятные фотографии на пьедестале почета, распологавшемся рядом с зоной воркаута.

На площадке ASICS состоялась презентация уникального функционала технологий новой модели беговых кроссовок ASICS GEL-KAYANO 25. Опытные тренеры рассказывали о прогрессе современных технологий в спортивной экипировке, а также делились опытом, как правильно начать заниматься бегом. Кроме того, на площадке была установлена необычная беговая дорожка. Вставая на нее и выбирая скорость, музыкальное сопровождение и видеоарт фона, можно было почувствовать себя настоящим диджеем-участником фестиваля и получить об этом видео для инстаграма. И, наконец, двадцать счастливчиков, принявших участие в розыгрыше призов от ASICS, получили специальные наборы, включающие в себя новые ASICS GEL-KAYANO 25, а также попали в VIP-зону фестиваля и на бэкстейдж главной сцены. Кроме того, они смогли вместе с Виктором Шкипиным, основателем и генеральным продюсером Alfa Future People, пройти по так называемой «дороге жизни» (коридор, ограниченный барьерами и предназначенный для организационных целей и экстренных служб, который проходит через весь танцпол) прямо к сцене во время выступления Steve Aoki. Юлия Дорошина, генеральный директор Alfa Future People: «В этом году Alfa Future People отметил первый юбилей. Мы рады, что, несмотря множество альтернативных мероприятий, спрос на фестиваль превзошел все ожидания. В этом году мы собрали рекордное количество посетителей — 52 000 человек, лучших стадионных электронных исполнителей, десятки арт-объектов, более 60 уникальных точек фудкорта, дизайн-маркет, масштабные лекторий и зону технологий. Спасибо всем, кто был с сами все эти годы и провел на пятом фестивале лучшие выходные в году. Впереди — новые планы и подготовка к 2019 году, который также обещает стать не менее запоминающимся». eg

