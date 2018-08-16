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Альфа-Банк предоставил 21 млрд рублей оператору связи «МегаФон»

16 августа 2018

Альфа-Банк предоставил трехлетний кредит в размере 21 млрд рублей ПАО «МегаФон» (LSE: MFON), одному из ведущих российских операторов связи. Соглашение заключено в рамках действующего кредитного лимита объемом 25 млрд. рублей.

Привлеченные средства будут направлены на финансирование программы выкупа выпущенных и размещенных обыкновенных акций и ГДР Компании, осуществляемой компанией MegaFon Investments (Cyprus) Limited, стопроцентным дочерним обществом ПАО «МегаФон».

«Альфа-Банк позитивно оценивает перспективы телекоммуникационного сектора и компаний новой экономики, к числу которых относится „МегаФон“. Мы надеемся на дальнейшее развитие партнерства с заемщиком», — отметил старший банкир Альфа-Банка Борис Медовой.

«Мы благодарны одному из ведущих финансовых институтов страны за поддержку Компании, оказанную несмотря на волатильные рыночные условия. Полученный кредит свидетельствует о высоком кредитном качестве МегаФона и позволит нам на привлекательных условиях профинансировать часть программы приобретения акций и ГДР, которая была объявлена 16.07.2018», — подчеркнул исполнительный директор компании «МегаФон» Геворк Вермишян.


/ СИА /
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