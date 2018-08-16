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Связь-Банк запустил push-уведомления в мобильном банке

16 августа 2018

Связь-Банк (группа Внешэкономбанка) запустил push-уведомления в мобильном банке для физических лиц дополнительно к смс-информированию. Теперь клиенты могут подтверждать свои операции еще проще и быстрее, без СМС-кода.

Чтобы воспользоваться новой услугой, необходимо обновить мобильное приложение Связь-Банка до последней версии и при входе в него разрешить чтение push-уведомлений. Отключать и подключать push-уведомления можно в любое время через настройки приложения. В мобильных операционных системах iOS и Android код для подтверждения операции заполняется автоматически.  

Клиент может на свое усмотрение выбрать удобный для него канал – традиционной через СМС или с помощью push-уведомлений. Новый канал работает даже в случае затруднений с доставкой СМС.

Push-уведомления – это всплывающие окна на экране мобильного устройства с информацией о финансовых операциях по счетам клиента.

/ СИА /
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