Связь-Банк запустил push-уведомления в мобильном банке

Связь-Банк (группа Внешэкономбанка) запустил push-уведомления в мобильном банке для физических лиц дополнительно к смс-информированию. Теперь клиенты могут подтверждать свои операции еще проще и быстрее, без СМС-кода.

Чтобы воспользоваться новой услугой, необходимо обновить мобильное приложение Связь-Банка до последней версии и при входе в него разрешить чтение push-уведомлений. Отключать и подключать push-уведомления можно в любое время через настройки приложения. В мобильных операционных системах iOS и Android код для подтверждения операции заполняется автоматически.

Клиент может на свое усмотрение выбрать удобный для него канал – традиционной через СМС или с помощью push-уведомлений. Новый канал работает даже в случае затруднений с доставкой СМС.

Push-уведомления – это всплывающие окна на экране мобильного устройства с информацией о финансовых операциях по счетам клиента.