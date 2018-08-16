Связь-Банк награжден дипломом Минфина за поддержку Недели финансовой грамотности

Связь-Банк (группа Внешэкономбанка) награжден дипломом Министерства финансов РФ за участие и поддержку мероприятий Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи 2018.

Недели финансовой грамотности являются частью проекта Минфина России «Содействие повышению» уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации».

В 2018 году в рамках Всероссийской недели финграмотности образовательные мероприятия Связь-Банка прошли в 25 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске, Петрозаводске, Липецке, Великом Новгороде, Саратове, Энгельсе, Воронеже, Ставрополе, Невинномысске, Пятигорске, Кисловодске, Сочи, Краснодаре, Карачаевске, Владикавказе, Махачкале, Перми, Оренбурге, Омске, Екатеринбурге, Ульяновске, Чите, Иркутске и других городах.

Связь-Банк в качестве партнера поддерживает недели финансовой грамотности для детей и молодежи и недели сбережений для взрослых.