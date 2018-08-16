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116 % от месячной нормы осадков выпало за сутки в Братске

16 августа 2018

Ливневые дожди идут в Братске уже двое суток подряд. По информации начальника Братского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Елены Терещук, только за 15 августа выпало 79,6 мм., при месячной норме 66 мм.

Ливневые дожди стали причиной провала асфальта на двух участках внутриквартальных дорог. Подвижки грунта и просадка покрытия произошли в местах прокладки инженерных сетей, которые были обустроены в процессе строительства многоквартирных домов по программе переселения граждан из аварийного жилья. Также  жители города жаловались в управляющие организации на протечки кровель домов, сообщает пресс-служба администрации Братска.


/ СИА /
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