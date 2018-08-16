У 54% россиян не получается отключаться от работы во время отпуска

Сервис путешествий OneTwoTrip провел опрос пользователей, чтобы узнать, удается ли им отключаться от работы во время отпуска, возникают ли проблемы с согласованием отпусков и какую продолжительность отдыха они считают оптимальной. Всего в исследовании приняли участие более 2000 пользователей сервиса.

54% опрошенных ответили, что им не удается полностью отключаться от работы во время отпуска. Из них 39% признались, что в отпуске постоянно решают срочные вопросы, а 15% во время отдыха часто отвлекаются на мелкие рутинные задачи. Остальные 46% ответили, что во время отдыха либо вообще не думают о работе, либо вспоминают о рабочих делах редко.

Причиной работы из отпуска большинство респондентов назвали частые вопросы, письма и звонки от коллег и руководства — так ответили 48% и 23% соответственно. 17% признались, что им приходится работать из отпуска из-за того, что их просто некем заменить. 8% и 4% опрошенных работают во время отпуска потому, что занимают руководящую должность или ведут собственный бизнес.

Из исследования также можно сделать вывод, что более половины опрошенных без проблем согласовывают свой отпуск. На вопрос «Сталкиваетесь ли вы со сложностями при согласовании отпусков?» 52% опрошенных ответили отрицательно и отметили, что работодатель всегда идет им навстречу. Периодические трудности возникают у 42% опрошенных , а 6% признались, что сложности при согласовании отпуска происходят постоянно.

Далее мы узнали мнение путешественников относительно того, какую продолжительность отдыха они считают оптимальной. 74% ответили, что им требуется отдыхать от двух недель и более. 22% достаточно отдыхать 7-10 дней и только 4% считают, что ходить в отпуск нужно на 2-3 дня, но часто.

При этом работники, которые приняли участие в опросе, признались, что не чувствуют снижения работоспособности вплоть до самого отпуска — так ответили 42%. 18% признались, что их работоспособность снижается за несколько дней до отпуска, а 15% ответили, что перестают работать в привычном темпе уже за 2 недели до отдыха.

Однако, чтобы вернуться в рабочий режим после отдыха, большинству (78%) нужно от 1-2 дней до недели. 16% ответили, что адаптация им не нужна, и они сразу включаются в рабочие задачи.

«Отпуск — это время для перезагрузки, возможность сделать паузу, чтобы потом с новыми силами вернуться к работе. Из опроса видно, что больше половины опрошенных не могут полностью отключиться от работы, а также впечатляет время, которое многим необходимо на раскачку после отпуска. Отдохнувший и довольный специалист — это новые идеи и высокая мотивация, поэтому работодатель не меньше сотрудника заинтересован в том, чтобы в отпуске работник отдыхал. Компаниям и руководителям нужно стараться организовать рабочий процесс так, чтобы сотрудников не дергали, быть гибкими со сроками отпуска, чтобы продолжительность отсутствия была именно такой, какая необходима конкретному специалисту. Если отпуск прошел отлично, сотруднику будет легче вернуться в рабочий режим, а значит и производительность труда будет выше», — комментирует HR-директор OneTwoTrip Марина Малашенко.