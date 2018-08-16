Около 500 млн рублей сэкономлено благодаря своевременному берегоукреплению реки Китой

В Ангарском городском округе продолжаются работы по берегоукреплению реки Китой и созданию набережной. Во время рабочей поездки в Ангарск Губернатор Сергей Левченко ознакомился с ходом работ от микрорайона Старица до микрорайона Кирова.

Фото: irkobl.ru

Работы на участке протяженностью 1200 метров были начаты в 2016 году. Как сообщает пресс-служба правительства региона, данный объект был включен в федеральную целевую программу «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы», в государственную программу Иркутской области «Охрана окружающей среды на 2014-2018 годы» и в муниципальную программу Ангарского городского округа «Благоустройство территории на 2016-2018 годы».

Общая стоимость проекта составила 356,4 млн рублей. Из них 270,9 млн рублей – средства, выделенные из федерального бюджета, около 75 млн рублей – областного, 10,5 млн рублей – местного. Строительные работы по берегоукреплению завершены в конце 2017 года, раньше, чем предусмотрено контрактом, практически на год.

– Данный объект – результат нашей совместной работы с министерством природных ресурсов и экологии России и администрацией городского округа. Берегоукрепление стало первым шагом к созданию здесь красивой и современной набережной с зонами семейного отдыха и велосипедных дорожек. Я думаю, что она будет любимым местом отдыха ангарчан, – сказал Сергей Левченко.

Как отметил министр природных ресурсов и экологии региона Андрей Крючков, реализация мероприятия по берегоукреплению позволила предотвратить обрушение берега реки Китой, снизить ущерб окружающей среде. Предполагаемый ущерб составлял порядка полумиллиарда рублей, численность защищенного населения – около 720 человек, площадь защищаемой территории – 387 тысяч квадратных метров.

Благоустройство набережной планируют закончить в 2019 году.