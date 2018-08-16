Центры молодежного инновационного творчества откроются осенью в Тулуне и Черемхово

Губернатор Сергей Левченко сегодня в рамках рабочей поездки в Ангарск посетил Центр молодежного инновационного творчества (ЦМИТ). Создание ЦМИТ – одно из направлений научно-технического творчества молодежи, которое позволяет развивать творческую инициативу и предпринимательские навыки. Главная задача – бесплатно обучать молодежь новым технологиям: робототехнике, цифровому производству, моделированию, прототипированию и работе на производственных станках.

Фото: ангарскиеведомости.рф

В рамках мероприятия по созданию и обеспечению деятельности центров молодежного инновационного творчества в 2017 году была предоставлена субсидия двум субъектам малого и среднего предпринимательства для организации ЦМИТ. По информации пресс-службы регправительства, общий объем выделенных на это средств – 10,6 млн рублей (из областного бюджета 5,04 млн рублей и из федерального бюджета 5,54 млн рублей).

Победителями конкурса определены ООО «Новатор» (Усолье-Сибирское) и ООО «Мир.ру» (Ангарск). Размер предоставленной ООО «Мир.ру» субсидии составил свыше 4,5 млн рублей.

Задачи Центра молодежного инновационного творчества в Ангарске – реализация нового поколения программ дополнительного образования и развития детей, создание кадрового резерва для работы на высокотехнологичном оборудовании, ряд других.

В Иркутской области на сегодняшний день ЦМИТы действуют в городах Ангарск и Усолье-Сибирское, два центра – в Иркутске, на 1 сентября 2018 года запланировано открытие центров в Тулуне и Черемхово.