Азиатско-Тихоокеанский банк погасил долг перед Банком России

АТБ расплатился по всем полученным от Банка России средствам, вернув последний долг в размере 3 млрд рублей. Трехмесячный депозит был привлечен в мае для поддержания ликвидности банка. Возврат депозита и процентов по нему был произведен в срок в соответствии с условиями договора.

За период работы временной администрации УК ФКБС и Банк России полностью проверили качество активов и внутренних процедур Азиатско-Тихоокеанского банка. На сегодняшний день банк является стабильным и операционно прибыльным. Докапитализация банка будет осуществлена Банком России после завершения оценки его финансового состояния.

Азиатско-Тихоокеанский банк является одним из крупнейших и социально значимых региональных банков Сибири и Дальнего Востока.