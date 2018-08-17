Альфа-Банк совместно с Mail.ru внедрил новую платформу на базе Tarantool для инвестиционного бизнеса

Инвестиционный бизнес Альфа-Банка получил высокопроизводительное транзакционное ядро на базе отечественной СУБД Tarantool. Совместный проект Альфа-Банка и Mail.ru позволил радикально ускорить обработку инвестиционных сделок с запасом производительности на запланированный рост бизнеса в ближайшие пять лет.

Благодаря новой платформе клиенты Альфа-Банка смогут получать в режиме онлайн консолидированные данные по инвестиционным сделкам в различных представлениях из основных учетных систем. Инвестиционный бизнес получает возможность существенного сокращения затрат на формирование обязательной отчетности по изменяющимся требованиям регуляторов.

Транзакционное ядро используется в качестве единого хранилища данных по всем операциям с возможностью адаптивной загрузки разнородных данных из широкого спектра систем инвестиционного бизнеса в единую конфигурируемую модель данных. Ключевой компонент нового транзакционного ядра инвестиционного бизнеса Альфа-Банка — отечественная система управления базами данных Tarantool, разработанная компанией Mail.ru. СУБД Tarantool была выбрана по результатам сравнительных испытаний высокопроизводительных решений хранения и обработки данных в оперативной памяти (in-memory). Критерии производительности учитывали не только текущую нагрузку на системы инвестиционного банка Альфа-Банка, но и планы по развитию бизнеса.

«Альфа-Банк постоянно развивает свои компетенции по построению высоконагруженных систем, — комментирует Александр Сахаров, руководитель блока „Информационные технологии“ Альфа-Банка. — Сегодня мы являемся одним из немногих в мире банков, у которого ядро АБС полностью работает in-memory. Это позволяет нам добиваться существенных конкурентных преимуществ по доступности основных банковских сервисов, таких, например, как моментальная синхронизация остатков по банковским картам и текущим счетам, мгновенное изменение счета, привязанного к карте и множество других. Внедрение транзакционного ядра на базе Tarantool является одним из ключевых шагов в программе технологической трансформации инвестиционного бизнеса банка. Мы построили фундамент, на котором будут развиваться все последующие приложения укрепляющие технологическое лидерство банка в инвестиционно-банковском направлении. Созданная архитектура обеспечивает необходимые для этого гибкость, скорость и низкую стоимость ИТ-изменений».

«Это не первое наше внедрение в финансовом секторе, что подтверждает не только наш успешный опыт решения подобных задач, но и высокий уровень надежности, эффективности и масштабируемости технологий, на которых построен Tarantool. Кроме того, наши технологии обеспечивают моментальный доступ к аналитике в реальном времени. Пользователи платформы имеют доступ ко всем историческим данным, что делает возможным трендовый анализ. Таким образом, в условиях жесткой конкуренции Tarantool дает банку весомое преимущество», — отметил Игорь Ермаков, руководитель Tarantool.

Новое транзакционное ядро способно обрабатывать до 5 тысяч сделок в секунду с формированием по ним оперативной отчетности в различных аналитических разрезах. При испытаниях на восстановление данных после аварийной ситуации с оборудованием решение полностью сохранило работоспособность под нагрузкой в течение всех тестов.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 44,7 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 28,6 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,4 млрд долларов США. Чистая прибыль за 2017 год составила 798 млн. долларов США.

По состоянию на 31 декабря 2017 года в Альфа-Банке обслуживается более 420 тыс. корпоративных клиентов и 14,3 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 762 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.