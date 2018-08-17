Банк «Открытие» предлагает программу управления сбережениями «Открытая перспектива» со ставкой по вкладу 7,6% годовых

Банк «Открытие» запускает новую программу управления сбережениями «Открытая перспектива». В рамках этого предложения клиенты банка могут открыть специальный вклад "Открытый", а также почти весь спектр продуктов, нацеленных на преумножение капитала: инвестиционное и накопительное страхование жизни, индивидуальные инвестиционные счета и доверительное управление.

Базовая ставка по вкладу "Открытый" в рамках программы управления сбережениями составляет 6,1% для любой суммы от 50 000 рублей при размещении средств на срок от 3 месяцев до года, на срок 2 года – 5,1% годовых. Минимальный размер вложений в инвестиционные продукты в рамках комплексного предложения банка составляет 10% от всего объема средств клиента. За размещение 10% средств в НСЖ можно получить +1% к ставке по вкладу, дополнительно банк прибавляет по 0,5% к ставке за каждые 25% общего объема денег, размещенные в ДУ, ИИС или ИСЖ.

Ставка 7,6% по вкладу доступна при размещении одновременно 10% своих сбережений в НСЖ и 25% в ДУ, ИИС или ИСЖ. При увеличении доли средств, вложенных в инвестиционные продукты до 85%, максимальная ставка по депозиту может достигать 8,6%.

Срок размещения средств в инвестпрограммы – от 3 до 5 лет по инвестиционному страхованию жизни, от 5 лет – по накопительному и от 38 месяцев по стратегии «Структурированная» на ИИС или в ДУ. Размещая средства в предлагаемых инвестиционных продуктах, клиенты не рискуют своими вложениями, продукты имеют 100% защиту капитала. При этом инвестиции в накопительное страхование жизни или индивидуальные инвестиционные счета еще и позволяют получить дополнительные налоговый вычет от государства -13% от суммы инвестиций в год.

«Страхование здоровья и жизни, а также инвестирование в инструменты фондового рынка, в Европе и США давно стало такой же естественной составляющей личного бюджета, как банковская карта или вклад, - говорит Александр Бородкин, начальник управления сберегательного и инвестиционного бизнеса банка «Открытие». – Мы предлагаем нашим клиентам возможность без усилий получить дополнительную прибавку к ставке по вкладу и создать дополнительный капитал, который позволит чувствовать себя более уверенно в любой жизненной ситуации».