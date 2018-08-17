От Сахалина до Калининграда: Примсоцбанк успешно выдаёт банковские гарантии по всей России

Примсоцбанк сообщает об успешной реализации проекта по выдаче электронных банковских гарантий. С момента запуска сервиса в апреле 2017 года было выдано более 3 тысяч банковских гарантий с географией от Сахалина до Калининграда.

Банк постоянно совершенствует уровень сервиса и условия по предоставлению гарантий. В июле 2018 года Примсоцбанк занял 11-ю строчку рейтинга МТ-Маркетинг по количеству выданных банковских гарантий в России.По данным Банка, через портал bgpskb.com ежемесячно выдаётся до 200 электронных банковских гарантий в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ, что составляет около 20% от общей выдачи банка.

«Сегодня мы можем твёрдо говорить об успехе портала банковских гарантий. Возможность получать гарантии через интернет, без необходимости ехать в офис и заключать договор оказалась крайне привлекательной для бизнеса, — отмечает начальник управления кредитования малого и среднего бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

Гарантию может получить компания, которая работает с государственными и муниципальными организациями в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ. Максимальная сумма гарантии составляет 6 млн рублей, предел гарантийных обязательств – 35 млн. рублей. Максимальная сумма обязательств по гарантиям может быть увеличена по решению Кредитного Совета Банка.

Для оформления гарантии необходимо предоставить в личном кабинете на портале банка минимальный пакет документов, подтверждённый квалифицированной электронной подписью и дождаться принятия решения. Гарантия будет предоставлена в электронной форме и внесена в реестр банковских гарантий.

Помимо отсутствия необходимости личного обращения в банк, важным плюсом электронной гарантии является оперативность предоставления. Подготовка документов клиентом занимает не более часа, обработка заявки осуществляется специалистами банка в течение 8 часов, а полная процедура выдачи электронной гарантии занимает не более суток.

Оформить электронную банковскую гарантию можно на специальном портале Примсоцбанка bgpskb.com. За дополнительной информацией обращайтесь по телефону единой справочной службы 8 (800) 200-42-02 или в любое отделении банка.