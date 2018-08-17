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РСХБ предлагает сервис p2p-переводов по платежным картам

17 августа 2018

Россельхозбанк объявляет о запуске услуги «Перевод по реквизитам платежных карт» (p2p-переводов) на официальном сайте Банка в сети Интернет. Новый сервис позволяет осуществлять моментальные переводы денежных средств между любыми картами, выпущенными российскими банками-эмитентами, а также оперативно погашать задолженность по кредитным картам РСХБ и других банков. Ранее подобной услугой можно было воспользоваться только в банкоматах и информационно-платежных терминалах Банка.

Для перевода средств достаточно иметь данные своей карты и знать номер карты получателя. Комиссия за пополнение карт РСХБ с карт других банков не взимается. За остальные типы операций p2p-переводов комиссия составит от 0,2% от суммы операции.

С более подробной информацией об услуге можно ознакомиться на сайте Банка.


/ СИА /
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