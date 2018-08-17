«Ростелеком» продолжает устранять цифровое неравенство в Иркутской области

Жители 15 малых сел Иркутской области получили доступ в интернет по технологии Wi-Fi. Это первые населенные пункты в 2018 году, в которых «Ростелеком» построил волоконно-оптические линии связи и организовал точки доступа в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства» (УЦН). Выход в сеть появился в деревнях: Баруй, Сайгуты, Максимовщина, Егоровщина, Кыцигировка, Жердовка, Бургаз, Черемушка, Усть-Балей, Быкова, Столбова, Позднякова, Горяшина, Лыловщина и в поселке Горный Иркутского района области.

Всего до конца 2018 года «Ростелеком» организует 76 точек Wi-Fi-доступа и построит более 600 километров линий связи. 434 км из них – до 40 сел Аларского, Баяндаевского, Эхирит-Булагатского, Зиминского, Заларинского, Иркутского и Нижнеудинского районов области с общей численностью населения 12 000 человек.

В остальных 36 малых населенных пунктах, расположенных в труднодоступной местности Братского, Жигаловского, Казаченко-Ленского, Катанского, Киренского, Нижнеилимского, Нижнеудинского, Ольхонского, Слюдянского, Тайшетского, Усть-Кутского, Усть-Удинского, Черемховского, Чунского и Мамско-Чуйского районов области, оператор использует спутниковые технологии. Работы планируется завершить до конца текущего года, после чего 9 тыс. жителей этих сел получат возможность пользоваться интернетом.

С начала реализации проекта УЦН «Ростелеком» провел интернет в 28 малых населенных пунктов девяти районов Иркутской области, с количеством жителей более 7 000. Всего в программу УЦН включено 219 населенных пунктов, в которых проживает от 250 до 500 человек.

«По последним данным Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта региона, 98,5 процентов жителей Приангарья могут пользоваться проводным или мобильным интернетом. Благодаря инфраструктуре, построенной по федеральной программе УЦН, обеспечивается цифровое равенство жителям сельской местности нашей области, – комментирует директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. – Теперь они могут пользоваться электронными сервисами госуслуг, медицины, образования наравне с горожанами, а это одна из приоритетных целей, которые мы реализуем в рамках поставленных государством задач по развитию цифровой экономики».

От линий ВОЛС УЦН «Ростелеком» строит новые сети связи, благодаря которым появляется возможность подключить к высокоскоростному интернету учреждения образования, здравоохранения, многофункциональные центры для оказания государственных и муниципальных услуг.

Для справки: С 1 августа 2017 года отменена плата за пользование интернетом в точках wi-fi-доступа в рамках оказания универсальных услуг связи в удаленных и труднодоступных малых населенных пунктах (с населением от 250 до 500 человек).

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ПАО «Ростелеком» – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 13,0 млн, а платного ТВ «Ростелекома» - более 10 млн пользователей, из которых свыше 5,1 миллиона смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

Выручка Группы компаний за 6 мес. 2018 г. составила 153,6 млрд руб., OIBDA достигла 46,9 млрд руб. (30,5% от выручки), чистая прибыль – 7,0 млрд руб.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.

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Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Сибирского Федерального округа.

«Ростелеком» МРФ «Сибирь» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 8 региональных филиалов – Алтайский, Бурятский, Иркутский, Кемеровский, Красноярский, Новосибирский, Омский, Томский.

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Иркутский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Иркутской области. Филиал находится в административном и функциональном подчинении Макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» («Ростелеком – Сибирь»), созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком».