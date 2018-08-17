В Приангарье осудили группу профессиональных квартирных воров

Обвинительного приговор выносится участникам организованной группы профессиональных квартирных воров. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области, обвиняемые совершили 11 преступлений. География их деятельности распространялась на Братск, Иркутск, Шелехов и Саянск.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ. Установлено, что злоумышленники совершали хищения только из квартир, оборудованных так называемыми китайскими дверями. Технологические особенности таких замков и богатый криминальный опыт домушников позволяли проникать в жилище потерпевших в среднем в течение 3-5 минут. Как правило, тщательно распределяя между собой роли и отдавая приоритет вопросам конспирации, преступники брали только ювелирные украшения, деньги либо негабаритную цифровую технику.

Операция по задержанию организатора группы, 30-летнего неоднократно судимого за аналогичные противоправные деяния жителя Шелехов была проведена осенью прошлого года. Когда обвиняемый попытался скрыться на машине, капитан полиции ухватился за капот и рукой разбил лобовое стекло «Тойоты», тем самым заслонив водителю обзор. После обезвреживания группы количество квартирных краж в Шелеховском районе более чем на полгода сократилось на 70%. Следствием установлен ущерб, причиненный гражданам, который оценивается в сумму около миллиона рублей. Двоим фигурантам дела вменено участие в десяти кражах в составе организованной преступной группы, еще двое подследственных обвиняются в аналогичных деяниях по предварительному сговору. На период следствия трое сообщников, включая организатора, находились под арестом, еще один соучастник уже отбывал наказание за совершение других преступлений. Приговором Шелеховского районного суда главный фигурант уголовного дело получил наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии общего режима, остальные проведут в изоляции от двух до 2,5 лет.