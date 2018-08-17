Татьяна Паргачевская возглавила розничный бизнес ВТБ в Братске

Управляющим розничного бизнеса ВТБ в Братске назначена Татьяна Паргачевская, ранее занимавшая должность исполняющего обязанности управляющего.

Татьяна Паргачевская родилась 28 июля 1959 г. в республике Казахстан. Окончила Саратовский экономический институт по специальности «Финансы и кредит». В банковском секторе – с 1981 г. В Группу ВТБ пришла в 2005 году на позицию заместителя управляющего филиалом в Братске.

В должности заместителя управляющего ВТБ в Братске Татьяна Паргачевская отвечала за развитие розничного бизнеса на севере Иркутской области (Братск, Усть-Илимск, Усть-Кут, Тулун, Тайшет, Нижнеудинск, Вихоревка), включая такие направления как ипотечное кредитование, обслуживание состоятельных клиентов и предоставление инвестиционных услуг.

На новом посту перед Татьяной Паргачевской поставлены задачи увеличения клиентской базы и роста бизнеса розничного ВТБ в регионе, а также обеспечения высокого уровня клиентского сервиса.