Более 1,2 млн особей молодой пеляди выпустила в реки Иркутской области компания «Иркутскэнерго»

Компания «Иркутскэнерго», входящая в состав En+ Group, в течение пяти лет реализует программу по восполнению водных биологических ресурсов. За это время в водоемы Приангарья было выпущено более 1,2 млн особей молодой пеляди.

Фото: fish.gov.ru

Работу по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов «Иркутскэнерго» ведет с 2014 года. Молодь пеляди выпускают в реку Белая, откуда большая ее часть уходит в Ангару и Братское водохранилище. Действие этой программы рассчитано до 2019 года включительно.

За первые четыре года энергетики суммарно выпустили в водоемы Иркутской области около 974 000 мальков. Как сообщает пресс-служба «Иркутскэнерго», в текущем году предприятие, специализирующееся на воспроизводстве ценных пород рыб, подготовило для компании еще 243 458 особей подрощенной молоди – навеска каждого малька составляет более 1,2 г.

Выпуск пеляди состоялся 17 августа на территории Бельского рыбоводного завода в рамках акции Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры «Наполним водоемы жизнью!». Ее основной целью является привлечение внимания граждан, организаций и промышленных предприятий к проблемам сохранения и восполнения рыбных запасов озера Байкал и рек Ангарского водного бассейна.

Пелядь – озерно-речная рыба семейства лососевых, рода сигов. Развитие от малька до взрослой особи занимает 6-7 месяцев. Живет максимум 8-11 лет. В среднем, взрослая особь достигает веса 2–2,5 кг.



О компании «Иркутскэнерго»

«Иркутскэнерго» - одна из крупнейших в Восточной Сибири энергокомпаний, в состав которой входят электрогенерирующие мощности, тепловые сети, сервисные предприятия. Активы компании расположены в Иркутской области. Основной акционер - En+ Group.



En+ Group

En+ Group - ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,6 ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов) и алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 млн т (через контрольную долю в ОК РУСАЛ, крупнейшем в мире производителе первичного алюминия за пределами Китая по объемам за 2017 год).