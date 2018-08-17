В Иркутске разгорелся спор из-за афиш на здании филармонии и ТЮЗа

С фасада двух государственных автономных учреждений культуры – Иркутской областной филармонии и Иркутского областного Театра юного зрителя им. А. Вампилова, занимающих одно здание, мэрией без предварительного уведомления были сняты афиши о проводимых мероприятиях. Позже по настоянию городских властей демонтировать их был вынужден Иркутский областной художественный музей им. В.П. Сукачева.

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Министерство культуры и архивов Иркутской области не согласно с обвинением государственных учреждений культуры Приангарья в нарушении правил благоустройства города Иркутска, а также сообщает о превышении полномочий администрацией Иркутска при демонтаже информационных материалов со зданий областных учреждений культуры. По информации пресс-службы правительства региона, соответствующее письмо направлено в администрацию города.



– В Правилах благоустройства территории города, утвержденных решением Думы Иркутска в 2008 году, установлены требования по размещению информационных конструкций. Отдельной статьёй дано определение афишам, плакатам, печатным сообщениям, изображениям и надписям. Они являются информационными материалами. Анализ правил благоустройства позволяет с точностью сказать, что информационные конструкции и информационные материалы – это не идентичные понятия. Правила размещения информационных материалов действующим законодательством не предусмотрены. Кроме того, осуществлять демонтаж информационных материалов может только собственник объекта, на котором они размещены, – прокомментировала ситуацию советник отдела государственной политики, правового и информационно-аналитического обеспечения министерства культуры и архивов Иркутской области Юлия Змановских.



– Афиши являются основным способом доведения до населения информации о проводимых мероприятиях в наших учреждениях культуры. Их отсутствие не просто затрудняет деятельность учреждений, но и ведет к оттоку посетителей и ставит под угрозу проведение крупных международных проектов в сфере культуры. Афиши сняты в преддверии одного из самых значимых событий в музыкальном мире – международного фестиваля «Звезды на Байкале». Наши учреждения с целью защиты своих интересов вынуждены обратиться в органы прокуратуры, – сказала министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич.

