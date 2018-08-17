К отопительному сезону в Иркутской области готовятся быстрее, чем в целом по России

Показатели регионов обсудили во время видеоконференции, которая состоялась под руководством заместителя председателя правительства Российской Федерации Виталия Мутко. Наш регион представлял Руслан Болотов.

Фото: st.vkonline.ru

В Иркутской области создан и действует оперативный штаб по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы муниципальных образований к отопительному периоду. На подготовку к нему выделено 4,3 млрд рублей, в том числе 1,5 млрд рублей из областного бюджета, 185,8 млн рублей из местных бюджетов, 2,6 млрд рублей – из средств предприятий. По информации пресс-службы регправительства, сейчас в Приангарье подготовлено 31,6 млн кв. м жилого фонда (82,9%), 752 теплоисточника (74,8%), 2,8 тыс. км тепловых сетей (74,1%), 3,88 тыс. км водопроводных сетей (75,1%), 2,12 тыс. км канализационных сетей (79,7%) и 24,3 тыс. км электрических сетей (55,6%). Ведётся замена ветхих сетей. Работы выполнены на 28,1 км тепловых сетей (64,8%), 38,9 км водопроводных сетей (75,1%), 410,95 км электрических сетей (76,5%), это выше среднероссийских показателей.

Для проведения отопительного сезона региону необходимо 1,6 млн тонн угля (нормативный запас 277,3 тыс. тонн) и 73,6 тыс. тонн жидкого топлива (нормативный запас 18,0 тыс. тонн). Сейчас фактический запас угля составляет 179,2 тыс. тонн или 70,94% от нормативного запаса, фактический запас жидкого топлива – 22,7 тыс. тонн или 126,1% от нормативного запаса. Северный завоз топлива в навигационный период выполнен в полном объёме. На постоянном контроле находится подготовка к зиме в Байкальске, Вихоревке и микрорайоне Зеленый город Иркутска. Для подготовки к отопительному сезону ТЭЦ Байкальска из бюджета области выделена субсидия в размере 50 млн рублей. В Вихоревке будет освоено 43,2 млн рублей, из них 30, 6 млн рублей средства областного бюджета. Котельная микрорайона Зеленый принята в муниципальную собственность.