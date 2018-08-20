День Воздушного флота России отметили в Иркутске (фото)

19 августа в международном аэропорту Иркутска состоялись мероприятия, посвященные Дню Воздушного флота России. Во время празднования состоялась церемония закладки первого камня на месте будущего аэровокзального комплекса внутренних и международных линий.

Фото Н. Понамаревой

Праздник отмечается каждое третье воскресенье августа. На перроне прошла выставка воздушных судов. Были представлены самолеты CRJ-200, АН-148, АН-26, АН-24, L-410, Сухой Суперджет, вертолеты МИ-8, Робинсон, EC-30. Все салоны и кабины пилотов были доступны для посещения. Перед аэровокзалом международных линий работала детская развлекательная площадка, в аэровокзале внутренних линий действовала интерактивная экспозиция иркутского планетария. По традиции в этот день состоялись три благотворительных рейса для детей, оставшихся без попечения родителей.

Фото Н. Понамаревой

Во время празднования Дня Воздушного флота России состоялась церемония закладки первого камня на месте будущего аэровокзального комплекса внутренних и международных линий.

«В прошлом году мы преодолели планку: два миллиона пассажиров в год, – отметил Сергей Левченко, губернатор Иркутской области. – Новый терминал будет обслуживать три миллиона пассажиров. Проект почти готов, в ближайшее время он будет передан на экспертизу в Росавиацию. Кроме собственно терминала мы планируем сделать двухярусную развязку по улице Ширямова и большую парковку для автомобилей».

Фото Н. Понамаревой

«Праздников, посвященных авиации, несколько, но всех авиаторов объединяет День Воздушного флота России, – отметил в поздравительной речи Александр Ведерников, заместитель руководителя Федерального агентства воздушного транспорта. – Люди, которые приходят в гражданскую отрасль, приходят по желанию. Именно благодаря трудолюбию пилотов, инженеров, авиатехников, работников аэропорта, авиадиспетчеров гражданская отрасль по числу перевезенных пассажиров уже обогнала уровень Советского Союза».