День Воздушного флота России отметили в Иркутске (фото)

19 августа в международном аэропорту Иркутска состоялись мероприятия, посвященные Дню Воздушного флота России. Во время празднования состоялась церемония закладки первого камня на месте будущего аэровокзального комплекса внутренних и международных линий.
Праздник отмечается каждое третье воскресенье августа. На перроне прошла выставка воздушных судов. Были представлены самолеты CRJ-200, АН-148, АН-26, АН-24, L-410, Сухой Суперджет, вертолеты МИ-8, Робинсон, EC-30. Все салоны и кабины пилотов были доступны для посещения. Перед аэровокзалом международных линий работала детская развлекательная площадка, в аэровокзале внутренних линий действовала интерактивная экспозиция иркутского планетария. По традиции в этот день состоялись три благотворительных рейса для детей, оставшихся без попечения родителей.
Во время празднования Дня Воздушного флота России состоялась церемония закладки первого камня на месте будущего аэровокзального комплекса внутренних и международных линий.
«В прошлом году мы преодолели планку: два миллиона пассажиров в год, – отметил Сергей Левченко, губернатор Иркутской области. – Новый терминал будет обслуживать три миллиона пассажиров. Проект почти готов, в ближайшее время он будет передан на экспертизу в Росавиацию. Кроме собственно терминала мы планируем сделать двухярусную развязку по улице Ширямова и большую парковку для автомобилей».
«Праздников, посвященных авиации, несколько, но всех авиаторов объединяет День Воздушного флота России, – отметил в поздравительной речи Александр Ведерников, заместитель руководителя Федерального агентства воздушного транспорта. – Люди, которые приходят в гражданскую отрасль, приходят по желанию. Именно благодаря трудолюбию пилотов, инженеров, авиатехников, работников аэропорта, авиадиспетчеров гражданская отрасль по числу перевезенных пассажиров уже обогнала уровень Советского Союза».