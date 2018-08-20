2,5 млн рублей обращены в доход государства судебными приставами Иркутской области

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Судебные приставы г. Усть-Кута Иркутской области конфисковали в доход государства 2,5 млн рублей, хранившихся в качестве вещественных доказательств по уголовному делу в отношении гражданки В., осужденной по части 4 статьи 228.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Ответственным хранителем денежных знаков выступил Межмуниципальный отдел МВД России «Усть-Кутский».

В рамках возбужденного исполнительного производства денежные средства в размере 2,5 млн рублей были изъяты судебными приставами и перечислены в доход Российской Федерации, сообщает пресс-служба УФССП РФ по Иркутской области.