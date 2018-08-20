Выставка «Огород. Сад. Загородный дом» пройдет в Иркутске с 22 по 25 августа

С 22 по 25 августа в выставочном комплексе «Сибэкспоцентр» пройдет ежегодная специализированная выставка-ярмарка «Огород. Сад. Загородный дом». Участниками мероприятия станут ведущие селекционеры, ученые, садоводы-практики и многие другие. Специалисты этой отрасли с радостью поделятся своими знаниями и богатым опытом с увлечёнными садоводством жителями Приангарья. Они расскажут о новейших разработках, продемонстрируют результаты своего труда и поделятся полезными советами.

Традиционно на выставке будет представлен широкий ассортимент садово-огородной и сельскохозяйственной продукции. Одним словом, всё, что необходимо дачникам: семена, саженцы, удобрения, теплицы, дачный инвентарь, садовая мини-техника, элементы ландшафтного дизайна и многое другое.

Посетителей ожидает насыщенная программа мероприятий.

22 августа в 11.00 на сценической площадке павильона № 1 состоится церемония награждения победителей и семей, занявших поощрительные места в конкурсе по развитию личного подсобного хозяйства «Лучшая семейная усадьба» среди многодетных семей Иркутской области воспитывающих пять и более детей.

23 августа в рамках деловой программы в конференц-зале №1 Министерство сельского хозяйства Иркутской области проведет круглый стол: первая часть — «О взаимодействии государственных органов власти Иркутской области с организациями садоводов ИО» — начало в 10.30, вторая часть — «Актуальные проблемы ведения садоводческой и огороднической деятельности» — в 14.00.

На следующий день состоятся семинары, которые проведет Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия. В конференц-зале №1 в 11.00 начнется семинар, посвященный новым правилам рекультивации земель и подготовке их к строительству. После небольшого перерыва в 15.00 пройдет еще один семинар — «Качество семян: как проверить?».

В этот же день, 24 августа, с 10.00 до 17.00 во втором павильоне конференц-зала №2 пройдет лекция «Пример инвестиций японских компаний в тепличный бизнес Дальнего Востока России», организованная Японским центром (г. Хабаровск). Спикеры расскажут о создании тепличного производства, о процессе рассмотрения вложения инвестиций в японских компаниях, поговорят о различиях японского и российского бизнеса, рассмотрят бизнес-стратегию компании JGC Evergreen.

Ещё одним актуальным мероприятием в программе этого дня станет семинар «Проблематика оформления земельных участков и домов в садоводствах - 2018-2019 гг.», который пройдёт в конференц-зале № 1 с 10.00 до 11.00.

Во время проведения выставки посетители также смогут принять участие в различных мастер-классах и лекциях, которых в этом году запланировано более 20. На мероприятиях по садоводству и земледелию посетители смогут узнать, как правильно сохранять заготовки, защищать растения, как вырастить многолетники в саду, чем полезны зеленые культуры. Кроме того, представители клубов и садоводств проведут мастер-классы, такие как: «Динамизация – как способ переработки продуктов, сохранения заготовок», «Выращивание арбузов на улице», «Как сделать семена самому», «Новое в овощеводстве Иркутской области», «Выращивание перцев по природному земледелию» и другие.

На ряду с мероприятиями, посвящёнными азам и секретам садоводства, состоятся различные мастер-классы по рукоделию, такие как: «Изготовление поделок из газетных трубочек», «Японское творчество «йо-йо» и «декупаж»», «Ткачество панно из травы», «Изготовление поделок из холодного фарфора».

Все дни выставки посетителей ожидает насыщенная конкурсная программа. Впервые пройдут конкурсы «Лучшее пугало в огород», «Праздник репки», «УДачная бабушка», фотоконкурс «Суперовощ», а также ставшие традиционными конкурс «Аленький цветочек» и спортивное мероприятие «Дачный фитнес».

Торжественная церемония открытия выставки состоится 22 августа в 10.00 на сценической площадке павильона №1 Сибэкспоцентра. Выставка будет работать с 22 до 25 августа, ежедневно с 10 до 18 часов. Подробнее с программой мероприятий можно ознакомиться на сайте Сибэкспоцентра.

Адрес: Иркутск, ул. Байкальская, 253а, выставочный комплекс «Сибэкспоцентр».

Для справок: (3952) 351-888, 259-936, 353-033; info@sibexpo.ru