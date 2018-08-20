В Благовещенске открылось обновленное отделение Азиатско-Тихоокеанского банка

13 августа состоялось торжественное открытие очередного отделения АТБ в новом формате. Ремонт в обновленном офисе выполнен по всем современным стандартам, здание банка как внутри, так и снаружи оформлено в ярких фирменных цветах бренда. Фактически он остался по прежнему адресу - на Игнатьевском шоссе,9, но теперь клиентов встречает светлый, просторный офис с удобной и комфортной зоной ожидания и обновленными информационными стендами.

- Наш банк постоянно обновляет и улучшает продукты и услуги, а также постепенно совершенствует свои отделения и офисы для комфортного и качественного обслуживания клиентов. Уверена, клиенты оценят современный, комфортный и функциональный офис, - рассказала перед торжественным открытием директор департамента по Амурской области Наталья Жарикова.

После официального открытия АТБ встретил своих первых клиентов. Для посетителей банка был организован праздничный фуршет, главным украшением которого стали ярко оранжевые мандарины с логотипом банка.

- Мы старались продумать все до мелочей. У нас появилась удобная зона ожидания, а также обновленный информационный стенд, где каждый посетитель сможет познакомиться с нашими продуктами, акциями и предложениями. В новом офисе все выполнено так, чтобы и клиенту, и специалисту было комфортно, - сообщила Наталья Валентиновна. - Кстати, первые посетители уже отметили, что наш офис после ремонта стал очень светлым и уютным.

При этом физическим лицам в обновленном офисе АТБ, как и прежде доступен полный спектр всех банковских услуг: кредитование, вклады, денежные переводы, обмен валюты, банковские карты, расчетно-кассовое обслуживание.

Стоит отметить, что в банке планируется постепенное обновление всех офисов и отделений в соответствии с новым ребрендингом. Так, в конце августа своего открытия ожидает еще один благовещенский офис Азиатско-Тихоокеанского банка.