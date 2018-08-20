Альфа-Банк запустил банковское сопровождение специального счета застройщика в рамках 214-ФЗ

Альфа-Банк запустил новую услугу — банковское сопровождение специального счета застройщика в рамках 214-ФЗ. Стоимость сервиса не превышает 5000 рублей в месяц. Банк также предлагает удобное открытие спецсчета — как для новых, так и для действующих клиентов.

Специальный счет — инструмент контроля за целевым расходованием средств в строительстве, призванный усилить защиту дольщиков. До сентября 2018 каждый застройщик обязан иметь такой счет в одном из уполномоченных банков. В свою очередь, кредитные организации, перечень которых определен Правительством РФ, вправе принимать на обслуживание застройщиков и отслеживать целевое назначение их платежей, а также соблюдение пропорции между определенными типами расходов и общей проектной стоимостью строительства.

«Альфа-Банк имеет все компетенции и методологию для контроля расходных операций застройщиков. Для открытия специального счета необходимы минимум документов и заявление о присоединении. Действующие клиенты могут просто перевести в специальный режим свой существующий счет без посещения банка», — отметила руководитель направления дирекции расчетного бизнеса Екатерина Шульгина.

Сопровождение спецсчета в Альфа-Банке полностью переведено в электронный формат. Отправляя платеж в привычной системе «клиент-банк», застройщик прикрепляет подтверждающие документы в виде сканов, заверенных электронной цифровой подписью. Платежи, соответствующие критериям 214-ФЗ, исполняются не позднее следующего дня.

В числе запрещенных операций — покупка ценных бумаг, предоставление ссуд и займов обеспечение обязательств третьих лиц. Кроме того, банк отклоняет нецелевые платежи, которые не соответствуют подтверждающим документам или превышают установленные законом лимиты: по размеру авансов (не более 30% проектной стоимости) и административным расходам (не более 10-20% проектной стоимости в зависимости от вида консолидированной отчетности застройщика).

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 44,7 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 28,6 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,4 млрд долларов США. Чистая прибыль за 2017 год составила 798 млн. долларов США.

По состоянию на 31 декабря 2017 года в Альфа-Банке обслуживается более 420 тыс. корпоративных клиентов и 14,3 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 762 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.