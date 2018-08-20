Сбербанк Бизнес Онлайн получил награду Red Dot Award второй год подряд

Сбербанк стал лауреатом международной премии Red Dot Award Communication Design’ 2018 за дизайн интернет-банка для предпринимателей Сбербанк Бизнес Онлайн для Windows 10.

Премия Red Dot Award считается одной из самых авторитетных мировых наград за достижения в области дизайна и коммуникаций. Она присуждается европейским центром дизайна Design Zentrum NRW с 1955 года лучшим проектам в трех основных категориях: промышленный дизайн (Product Design), дизайн интерфейсов и коммуникаций (Communication Design) и концептуальный дизайн (Design Concept).

В этом году на суд жюри, в состав которого входили 24 ведущих эксперта из разных стран мира, было представлено 8600 проектов. В номинации Interface Design & UX (дизайн интерфейсов и пользовательский опыт) лауреатом награды Red Dot Award Communication Design стало приложение Сбербанк Бизнес Онлайн для операционной системы Windows 10.

Дизайн приложения отличают лаконичность, мгновенный отклик и удобство использования. Кроме того, приложение использует технологию «живых плиток», ставшую визитной карточкой операционной системы Windows 10. Так, например, на «иконке» Сбербанк Бизнес Онлайн пользователь может в реальном времени увидеть дату следующего платежа по кредиту.

Напомним, что в прошлом году Сбербанк стал первым в истории российским банком, получившим награду Red Dot Award Communication Design за лучший дизайн интерфейса и пользовательский опыт веб-версии интернет-банка Сбербанк Бизнес Онлайн. В этом году наградой было отмечено приложение для операционной системы Windows 10.

Заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов:

«Мы стремимся к тому, чтобы обеспечить присутствие нашего интернет-банка для бизнеса на всех платформах. В настоящее время в России на Windows 10 работает не менее 600 тысяч пользователей Сбербанк Бизнес Онлайн. Дизайн в IT-отрасли напрямую влияет на то, насколько удобно пользоваться системой в целом. Мы рады, что профессиональное жюри престижного и всемирно известного конкурса второй год подряд так высоко оценивает нашу работу в этом направлении».

Сбербанк Бизнес Онлайн на Windows 10 был представлен в октябре 2017 года. Характерной особенностью этой операционной системы Microsoft является работа на всех гаджетах. Скачав и установив Сбербанк Бизнес Онлайн для Windows 10, пользователи смогут работать в нем на любых устройствах с этой ОС: на компьютере, планшете, ноутбуке или гаджетах «2 в 1».

Помимо традиционного банковского функционала, приложение дает возможность аутентификации по лицу (с использованием технологии Windows Hello), быстрой отправки документов по списку контактов мобильного устройства, импорта и экспорта документов 1С и многое другое.