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Рестораны Koonjoot и «Пандасад» — новые партнеры программы «Комплимент» от Дальневосточного банка во Владивостоке

20 августа 2018

Персональная программа привилегий «Комплимент» для держателей карт Дальневосточного банка, которая открывает доступ к скидкам и специальным предложениям партнеров, пополнилась новыми партнерами-ресторанами в г. Владивостоке.

Ресторан доставки настоящей китайской еды «Пандасад»предоставляет скидку 10 % при оплате вашего заказа. Адрес самовывоза: г. Владивосток, ул. Спортивная, 12, телефон: +7 (423) 263-93-20.

В экоресторане Koonjoot вы также сможете воспользоваться скидкой 10 % и попробовать блюда из натуральных, экологически чистых продуктов, рецепты которых были собраны в различных уголках Азии. Ресторан находится по адресу г. Владивосток, Океанский пр-т, 48а, телефон: +7 (423) 276-84-08.


/ СИА /
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