Примсоцбанк рефинансирует бизнес-кредиты по сниженным ставкам до конца года

Примсоцбанк напоминает о действии акции по снижению ставок по рефинансированию кредитов для малого и среднего бизнеса. Минимальная ставка по продукту снижена до 10,5% годовых до конца 2018 года. По данным на 17 августа, по акции были рефинансированы кредиты на общую сумму 60 млн. рублей.

«Для перехода на новый этап развития, бизнесу необходимо привлекать дополнительные средства. Но если деньги были взяты под высокий процент, реального рывка не получится. Мы предлагаем бизнесу сократить расходы и рефинансировать кредит на более выгодных условиях. — отмечает начальник управления кредитования малого и среднего бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

Сумма рефинансирования в Примсоцбанке составляет от 300 тыс. до 35 млн. рублей, срок кредита – от 3 до 72 месяцев. Выдача возможна в форме срочного кредита или кредитной линии с лимитом выдачи. Оборудование и товар, находящийся в обороте в качестве залога не принимаются.

Рефинансировать кредит можно в любом из офисов Примсоцбанка, обслуживающих бизнес-клиентов. Дополнительную информацию можно получить по телефону единой справочной службы 8 (800) 200-42-02, на сайте или в отделениях Банка.