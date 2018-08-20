В рамках программы лояльности клиенты Orange Premium Club могут получать кэшбэк с покупок до 10%

Orange Premium Club запустил программу лояльности «Кэшбэк» для своих клиентов. Премиальные клиенты каждый месяц могут получать возврат средств в размере до 10% от суммы покупок.

В рамках программы лояльности баллы начисляются один раз в месяц за каждые потраченные 100 рублей, 1 балл равен 1 рублю. Накопленные баллы можно в любой момент конвертировать в рубли и зачислить на карточный счет в интернет- или мобильном банке.

Клиентам возвращается 1% от всех совершенных по карте покупок, 5% — за покупку в одной из пяти промокатегорий на выбор: «АЗС и Автоуслуги», «Аптеки», «Красота», «Спорт и активный отдых», «Товары для детей». Кроме этого, клиенты Orange Premium Club могут получить кэшбэк в размере 10% в сезонных категориях «Такси» и «Рестораны». Максимальная сумма баллов – 10 000 в месяц: 5 000 баллов в сезонных категориях и 5 000 баллов за траты по всем остальным.

«Промсвязьбанк постоянно улучшает условия для клиентов Orange Premium Club, новая программа лояльности позволит клиентам получать дополнительную выгоду, тратить деньги более осознанно и самостоятельно управлять своим бонусным счетом», — прокомментировал начальник управления по развитию сегмента состоятельных клиентов ПАО «Промсвязьбанка» Виталий Роговой. - Промокатегории можно менять один раз в календарный месяц в дистанционных каналах или через контакт-центр. В будущем мы планируем добавлять новые категории трат с повышенным кэшбэком, учитывая финансовое поведение и предпочтения клиентов».

Подробнее с условиями программы лояльности «Кэшбэк» можно ознакомиться на сайте.