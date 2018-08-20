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Россельхозбанк продолжает развивать партнерские программы для поддержки бизнеса своих клиентов

20 августа 2018

АО «Россельхозбанк» и крупнейший оператор связи ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком» заключили соглашение о предложении субъектам МСБ корпоративного решения «МТТ - Бизнес» на выгодных условиях. 

В рамках партнерской программы клиенты Россельхозбанка – юридические лица и индивидуальные предприниматели получают целый ряд преимуществ: бесплатное подключение многоканальных телефонных номеров в 82 городах на территории России, звонки на все городские и мобильные номера России со скидкой 10%, обслуживание на льготных условиях и бесплатное использование виртуальной АТС МТТ в течение двух месяцев с дальнейшей постоянной скидкой 50%. 

«Россельхозбанк уделяет особое внимание поддержке малого и среднего бизнеса, создавая благоприятные условия для его развития. Совместная программа с федеральным оператором связи – это новая возможность для повышения конкурентоспособности бизнеса малых предприятий, современная телефония по льготной ставке обслуживания», – отметила Первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.

Подробная информация о возможностях партнерской программы размещена на официальном сайте Банка.


/ СИА /
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