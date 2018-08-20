Выплаты для подготовки к школе получат более 20 тысяч многодетных семей Приангарья

Внесены изменения в постановление «О предоставлении многодетным семьям в Иркутской области ежегодной денежной выплаты для подготовки детей к школе в 2017 - 2019 годах». Выплату в размере 3000 рублей с 2017 года на каждого обучающегося ребенка получают многодетные семьи, имеющие доход ниже прожиточного минимума, сообщает пресс-служба регправительства.

В связи с изменениями теперь данную меру поддержки могут получать в том числе семьи, в которых единственный родитель или один из родителей (законных представителей) осуществляет уход за тремя и более детьми, не достигшими возраста восемнадцати лет, и не является трудоустроенным или состоящим на учете в центре занятости в качестве безработного, а также получающий различные виды пенсии. Этого не было предусмотрено ранее.

На сегодняшний день выплата уже назначена многодетным семьям почти на 22 тысяч детей, еще около 700 детей будут иметь право на указанную выплату в связи с внесенными изменениями. Для этого родителям (законным представителям) необходимо обратиться в управления соцзащиты по месту жительства. Прием документов на предоставление этой меры поддержки продолжится до 31 августа.