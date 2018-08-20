Через Иркутскую таможню всё чаще пытаются провезти грубобрусованную древесину под видом пиломатериалов

Лес остаётся одним из основных товаров, декларируемых в Иркутской таможне. Согласно таможенной статистике, за январь-июль 2018 года было экспортировано 7 339 981 кубометров леса и лесоматериалов, из которых 5 323 846 кубометров – это пиломатериал. То есть на долю экспорта пиломатериалов пришлось 72,5%.

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В настоящее время в отношении основных пород необработанных лесоматериалов продолжает действовать вывозная таможенная пошлина в размере 80% от таможенной стоимости, но не менее 55,2 евро за м³. При экспорте необработанных лесоматериалов хвойных пород, вывозимых в рамках квоты, также установлена вывозная пошлина в размере от 13% до 15% от таможенной стоимости круглого леса. В то же время, пиломатериал, экспортируемый за рубеж, таможенной пошлиной не облагается.

Чтобы уйти от уплаты в казну государства таможенных платежей, недобросовестные экспортеры пытаются под видом пиломатериалов вывозить за рубеж древесину с низкой степенью обработки – по сути, условно переработанный круглый лес, распущенный на пилораме, плохого качества с очень низкой добавленной стоимостью.

В 2016 году Иркутской таможней была впервые инициирована практика привлечения лесоэкспортеров к административной ответственности по фактам вывоза грубобрусованных лесоматериалов под видом пиломатериалов. Тогда было возбуждено 80 таких дел об административных правонарушениях, назначено штрафов на сумму более 2 млн рублей.

В следующем году количество выявленных аналогичных правонарушений увеличилась в 3,6 раза. Всего за 2017 год было возбуждено 289 дел об административных правонарушениях, по которым суммы назначенных штрафов составили более 7 млн рублей.

За 7 месяцев 2018 года Иркутской таможней по факту вывоза грубобрусованных лесоматериалов под видом пиломатериалов в отношении предприятий и организаций, а также отдельных должностных лиц возбуждено 232 дела. Общая сумма наложенных штрафов по ним составила свыше 3 млн 860 тысяч рублей.

Как отмечает пресс-служба Сибирского таможенного управления, в 2018 году факты наличия грубобрусованного лесоматериала, вместо заявленного в декларациях на товары пиломатериала, выявлялись, практически, всеми таможенными постами Иркутской таможни, имеющими компетенцию по оформлению лесоматериалов.