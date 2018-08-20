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Два общественных пляжа остаются открытыми в Иркутской области

20 августа 2018

С окончанием летних смен в детских оздоровительных лагерях и завершением купального сезона продолжается закрытие пляжей в Приангарье. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, накануне была завершена эксплуатация двух пляжей в лагерях Шелеховского района.

Всего остаются четыре пляжа из 14 открытых в этом году, два из них – общественные: «Якоби» в Иркутске и пляж «Еловый пруд» в Ангарском районе.

Антон Леонидов, старший государственный инспектор Усольского инспекторского участка напомнил, что лето подходит к концу и низкие ночные температуры способствуют быстрому охлаждению водоемов, а потому купание в таких водах может быть небезопасным.


/ СИА /
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