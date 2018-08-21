S7 Airlines увеличила перевозки пассажиров на 13,8%

В июле 2018 года авиакомпании группы S7 перевезли 1 738 328 пассажиров, что на 13,8% больше, чем в июле 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Всего в июле рейсами S7 Airlines по России воспользовались 1 226 662 пассажира, это на 13,9% больше, чем в июле прошлого года. Международные направления увеличились на 13,3%. В июле 2018 года на международных рейсах авиакомпании перевезли 511 666 пассажиров.

Пассажирооборот за месяц вырос на 10,3% и составил 3 717 728 тыс. пкм, грузооборот увеличился на 10,1%, до 345 728 тыс. ткм.

Игорь Веретенников, коммерческий директор S7 Group:

– Объемы перевозок в июле соответствуют нашим прогнозам на высокий сезон. Мы отмечаем стабильно высокий спрос на направления летнего отдыха. Наибольшей популярностью пользовались рейсыS7 Airlines в Тиват, Аликанте, Анталью, Бургас, Ларнаку, Верону и Варну. Кроме того, можно отметить Дюссельдорф и Мюнхен – крупные хабы, откуда удобно начинать самостоятельные путешествияпо Европе на автомобиле. На внутренних линиях наиболее востребованными оказались полеты в Сочи, Краснодар и Минеральные Воды.

Кроме того, в июле, согласно данным ежегодного международного рейтинга авиакомпаний консалтингового агентства Skytrax, S7 Airlines подтвердила позицию в тройке лучших авиакомпаний Восточной Европы.