Банк Авангард предлагает присоединиться к благотворительной акции «Дети вместо цветов – 2018»

Банк Авангард – партнер Фонда помощи хосписам «Вера» по совместной благотворительной карте «Вера»*. Банк и его сотрудники принимают участие в различных акциях Фонда «Вера», в том числе в ежегодной акции «Дети вместо цветов», и призывают всех также присоединиться.

Суть акции в том, чтобы 1 сентября вручить учителям один букет от всего класса, а остальные деньги, которые ушли бы на покупку цветов от каждой семьи, перечислить для подопечных Фонда «Вера» и Детского хосписа «Дом с маяком». Благодаря собранным средствам более 700 семей с тяжелобольными детьми в Москве и других городах получат аппараты для дыхания, коляски и кресла, лекарства и специальное питание, психологическую и юридическую поддержку.

В прошлом году в акции участвовали 1157 школ, удалось собрать более 39,5 миллионов рублей! Это огромная помощь!

Очень важно, чтобы дети как можно раньше приобщались к культуре благотворительности, участвовали в различных акциях, видели, как это происходит, гордились, что в таком большом хорошем деле есть их собственный вклад. Это поможет нам построить общество, в котором никто не останется без помощи в трудный момент своей жизни.

Акция «Дети вместо цветов» – это возможность объединиться, чтобы помочь тем, кто нуждается в помощи больше всего!

Если ваши дети – школьники, обсудите с другими детьми и родителями возможность участия. Если вы – учитель, расскажите об акции родителям.

Для того, чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться, указав номер школы и класс, и перевести собранные средства – онлайн на сайте Фонда, банковским переводом, с помощью СМС.

Все подробности здесь: https://www.hospicefund.ru/dvc/

*Постоянную помощь Фонду можно оказывать, оформив совместную карту «Вера» банка Авангард. 1,5% от оплаты ваших покупок картой «Вера» банк из собственных средств ежемесячно передает фонду на поддержку детского хосписа «Дом с маяком» и его выездной службы. В год банк перечисляет Фонду свыше 2,5 миллионов рублей.