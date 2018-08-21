Портфель депозитов и накопительных счетов Альфа-Банка вырос на 120 млрд рублей

По итогам семи месяцев 2018 года портфель привлечения достиг 925 млрд рублей, увеличившись на 120 млрд рублей. Доля рублевых сбережений в портфеле с начала года выросла более, чем на 1,5 %. Основной прирост средств наблюдается по счетам до востребования, рост по которым составил более 94 млрд руб. Таких значительных показателей банку удалось достичь в большей степени с помощью линейки накопительных счетов.

В июле этого года был запущен новый накопительный счет «Сразу 7» с повышенным доходом 7% годовых для всех клиентов Банка, и до 9% годовых для новых клиентов. Предложением всего за 1 месяц уже воспользовалось более 100 тыс клиентов. Было размещено свыше 63 млрд руб. И рост средств увеличивается с каждым днем.

Через цифровые каналы банка — мобильный банк «Альфа-Мобайл» и интернет-банк «Альфа Клик» открыто более половины от общего количества накопительных продуктов.

«Альфа-Банк уверенно входит в пятерку самых „растущих“ банков в части вкладов. Вклады и накопительные счета продолжают оставаться у клиентов основным инструментом для сбережений, а люди при этом доверяют свои средства крупным надежным банкам. Банк планирует сохранить темпы роста портфеля и значительно его увеличить», — отмечает директор по сегментам Альфа-Банка Алексей Ермаков.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 44,7 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 28,6 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,4 млрд долларов США. Чистая прибыль за 2017 год составила 798 млн. долларов США.

По состоянию на 31 декабря 2017 года в Альфа-Банке обслуживается более 420 тыс. корпоративных клиентов и 14,3 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 762 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.