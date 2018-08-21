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Банк «Открытие» снизил ставки по ипотеке до 8,5%

21 августа 2018

Банк «Открытие» снизил процентные ставки по всем программам ипотечного кредитования. Снижение ставок составило до 0,5% по программам «Квартира», «Новостройка», «Рефинансирование», «Квартира + Материнский капитал», «Новостройка + Материнский капитал», «Военная ипотека». Кроме того, всем клиентам, которые пожелают приобрести недвижимость у ключевых партнеров банка, будет доступна специальная промо-ставка 8,5% без ограничений по условиям кредитования. На сегодняшний день это лучшее предложение среди российских банков.

Теперь для приобретения квартиры на вторичном рынке и в строящемся доме, а также рефинансирования своего кредита, можно воспользоваться ставкой от 8,7% без комиссий. В рамках программы «Военная ипотека» ставка составит от 8,8%. Минимальный первоначальный взнос должен составить не менее 10% от стоимости приобретаемой квартиры для клиентов, получающих заработную плату на счета в банке «Открытие», и не менее 15% в иных случаях. Кредиты предоставляются на сумму от 500 тысяч до 30 млн рублей, сроком до 30 лет.

Банк «Открытие» предлагает программы кредитования на приобретение готовых и строящихся квартир, ипотеку с использованием средств материнского капитала, а также рефинансирование ипотечных кредитов. Преимуществом ипотечных программ банка «Открытие» являются привлекательные ставки, скорость рассмотрения заявки (1-2 рабочих дня), лояльные требования к заемщику и к предмету залога, возможность учета дополнительных доходов.

Банк «Открытие» сотрудничает с широким кругом аккредитованных застройщиков и ведущих агентств недвижимости России, что позволяет ускорить процесс поиска жилья и оформления его в ипотеку.


/ СИА /
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